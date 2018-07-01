شاهد.. خدمات خصوصية في رحلة روحانية إلى المشاعر المقدسة

"الأخيار" تستعد لخدمة الحجيج هذا العام ببرنامج مُعد بعناية

مع اقتراب شهر ذي الحجة، أتمت شركة الأخيار لخدمات حجاج الداخل استعداداتها لخدمة الراغبين في تأدية فريضة الركن الخامس، وفي انتظار فتح المسار الإلكتروني لاستقبال الحجوزات على برنامج الحج الذي أعدته بعناية ليتلاءم مع متطلباتهم، ويمنحهم مساحة روحانية لتأدية فريضة الحج بكل يسر وسكينة محاطين بخدمات راقية وخبرات طويلة في مجال خدمات حجاج الداخل التي تميزت بها شركة الأخيار.

وكشفت "الأخيار" عن مقتطفات من بعض فعاليات الشركة خلال الموسم الماضي للعام 1438هـ في #شركة_الأخيار ولقطات واقعية لتطلع جميع عملائها والراغبين في أن تكون اختيارهم الأول لحج هذا العام، حيث أكدت الشركة أنه من باب الشفافية أنه يسعدها إطلاع العملاء على مستوى وخدمات الشركة واستقبال كل استفساراتهم عن الخدمات التي تقدمها الأخيار لعملائها من خلال موقعها الإلكتروني أو حسابات الشركة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد شركة الأخيار إحدى الشركات العاملة في خدمة حجاج الداخل والعمرة الداخلية، وتدير مجموعة أخيار الفندقية في مكة المكرمة وتعمل منذ ثمانية عشر عاماً في هذا المجال، وحصدت الجوائز ونالت ثقة عملائها في مجالات الحج والعمرة والفندقة، وتؤكد أن خبرتها الواسعة في مجال الفندقة هي ما يميزها، وهذا ما جعلها تحظى بثقة ومصداقية مع جميع عملائها ومن قدمت خدماتها لهم سواء من خلال رحلات الحج أو العمرة طوال العام.

وأوضحت الشركة أن حج هذا العام ستصاحبه موجة حر فصل الصيف، لذلك اخترنا لعملائنا الكرام مميزات فئة "البلس" إضافة إلى الشريحه الأولى، التي تتميز بالسكن الفندقي الإضافي على المخيم؛ حيث يتميز الفندق بغرفة مستقلة لعدد أربعة أشخاص بعدد أقصى ودورة مياه مستقلة.

وأشارت: وبسبب ارتفاع درجة الحرارة وقع اختيارنا على هذه الخدمة بعد نجاحها كثيراً في المواسم السابقة على حسب استطلاعات الرأي لحجاجنا الكرام؛ ومن مميزات الشريحة الأولى (البلس) نوعية تجهيز الغرف والتكييف للغرف بالفندق عن المخيمات، حيث يتميز بالخصوصية العائليه عند الطلب، بحيث يتم توفير غرفه لكل أفراد في الغرفة، ويتميز أيضاً موقع الفندق بسهولة وصول السيارات الخاصة أو الأجرة أو الحافلات لموقع الفندق في أي وقت.

وتابعت: علاوة على سهولة التنقل من وإلى الجمرات أو المخيم عبر قطار المشاعر لمحاذاة موقع الفندق لموقع القطار وقربه من محطته، وأيضاً بُعد موقع الفندق عن مناطق الزحام.

وأردفت: ومن مميزات الشريحة الأولى (البلس) كذلك أنها تتميز عن أبراج منى بوجود مصاعد كافية في الفندق بحيث تغطي عدد الحجاج وتتميز بوجود أدوار خدمية كافية لتوفير جميع ما يحتاجه الحاج، حيث تتميز برحابة المكان مثل أدوار المطاعم والمصليات وجود جلسات خارجية مزودة بالرذاذ في الهواء الطلق وبعيداً عن الزحام.

وأوضحت الشركة فيما يخص مخيم منى على أنه يعد موقع المخيم في فئة "ج" ويتميز بقربه من محطة القطار، بحيث يكون التنقل منه وإلى الفندق أو الجمرات عبر القطار بكل سهولة ويسر يتميز برحابة المجالس المعدّة للحجاج مع توفير كافة ما يستلزم راحته وأن المخيم مزود بالرذاذ في الممرات لتلافي حرارة الأجواء؛ ومن حيث موقع عرفة أوضحت أن الموقع يتميز بعدم بعده عن محطة القطار، حيث يتميز بوجود صوالين مجهزة للرجال والنساء ومراتب مختارة بعناية من حيث الجودة والراحة ويتميز برحابة الجلسات الخارجية المزودة بأجهزة الرذاذ لتلافي حرارة الجو؛ حيث تتوفر فيه برامج المحاضرات واستقبال أسئلة الحجاج سواء بشكل خاص أو عام للرجال والنساء.

وأكملت: وتتوفر فيه عيادة للأطباء مستقلة للرجال وأيضاً مستقلة للنساء ويتميز بإضافة عدد المغاسل دورات المياه علاوة عن العدد الفعلي المجهز من قبل الدولة بحيث يستوعب عدد الحجاج.

وأعربت شركة الأخيار لخدمات حجاج الداخل ممثلة بمديرها التنفيذي المهند الحقباني عن شكره الخاص لحكومة خادم الحرمين الشريفين، على كل التسهيلات التي تقدم في كل ما يخص خدمة الحاج وراحته، سائلاً المولى القدير النجاح والتوفيق لهذا الموسم المبارك.