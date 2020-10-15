وفاة أحمد بن قندة

توفي كبير أسرة "آل قندة" في بني مالك عسير؛ أحمد بن محمد بن قندة، ويتقبل العزاء على جوال أبنائه ماجد: 0551005584، والنقيب مازن: 0550225889

"سبق" تتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد، سائلة الله له الرحمة والمغفرة، ولذويه الصبر والسلوان .