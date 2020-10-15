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توفي كبير أسرة "آل قندة" في بني مالك عسير؛ أحمد بن محمد بن قندة، ويتقبل العزاء على جوال أبنائه ماجد: 0551005584، والنقيب مازن: 0550225889

"سبق" تتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد، سائلة الله له الرحمة والمغفرة، ولذويه الصبر والسلوان .

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وفاة أحمد بن قندة
سبق

توفي كبير أسرة "آل قندة" في بني مالك عسير؛ أحمد بن محمد بن قندة، ويتقبل العزاء على جوال أبنائه ماجد: 0551005584، والنقيب مازن: 0550225889

"سبق" تتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد، سائلة الله له الرحمة والمغفرة، ولذويه الصبر والسلوان .

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
04:02 PM

وفاة أحمد بن قندة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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توفي كبير أسرة "آل قندة" في بني مالك عسير؛ أحمد بن محمد بن قندة، ويتقبل العزاء على جوال أبنائه ماجد: 0551005584، والنقيب مازن: 0550225889

"سبق" تتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد، سائلة الله له الرحمة والمغفرة، ولذويه الصبر والسلوان .

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