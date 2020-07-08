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60.209 إصابات في يوم.. كورونا يكسر رقمه القياسي "الأسود" في أمريكا

ارتفع إجمالي الإصابات التي تم إحصاؤها في البلاد إلى أكثر من 3 ملايين

فيما يعد رقماً قياسياً منذ بداية تفشي جائحة كورونا في البلاد قبل أشهر، سجلت الولايات المتحدة 60,209 إصابات جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الثلاثاء.

وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات التي تم إحصاؤها في البلاد إلى أكثر من 3 ملايين.

كما تُوفي أكثر من 1100 شخص من جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات على أراضيها إلى 131362 منذ بداية الأزمة الصحية العالمية.

ووفق "سكاي نيوز" يضرب وباء كوفيد-19 منذ أسابيع ولايات جنوب الولايات المتحدة وغربها.

ومع استمرار الرئيس دونالد ترامب، في التقليل من شأن الوباء، متجنباً وضع كمامة ومواصلاً مخاطبة تجمعات كبيرة، قائلاً إن التوصل إلى لقاح بات على بعد أشهر فقط، ومؤكداً أن "99 بالمئة" من الحالات ليست خطيرة، بدأ سخط المسؤولين المحليين بالتصاعد، مع إثارة البعض فكرة فرض أوامر جديدة للحجر المنزلي.

وأطلقت الولايات المتحدة رسمياً عملية انسحابها من منظمة الصحة العالمية، وذلك بعدما كان ترامب قد هدّد بسحب بلاده من الهيئة على خلفية إدارتها أزمة فيروس كورونا.

ومع استمرار تفشي كوفيد-19، علّق ترامب مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة التي يتهمها بالتساهل مع بكين.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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60.209 إصابات في يوم.. كورونا يكسر رقمه القياسي "الأسود" في أمريكا
سبق

فيما يعد رقماً قياسياً منذ بداية تفشي جائحة كورونا في البلاد قبل أشهر، سجلت الولايات المتحدة 60,209 إصابات جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الثلاثاء.

وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات التي تم إحصاؤها في البلاد إلى أكثر من 3 ملايين.

كما تُوفي أكثر من 1100 شخص من جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات على أراضيها إلى 131362 منذ بداية الأزمة الصحية العالمية.

ووفق "سكاي نيوز" يضرب وباء كوفيد-19 منذ أسابيع ولايات جنوب الولايات المتحدة وغربها.

ومع استمرار الرئيس دونالد ترامب، في التقليل من شأن الوباء، متجنباً وضع كمامة ومواصلاً مخاطبة تجمعات كبيرة، قائلاً إن التوصل إلى لقاح بات على بعد أشهر فقط، ومؤكداً أن "99 بالمئة" من الحالات ليست خطيرة، بدأ سخط المسؤولين المحليين بالتصاعد، مع إثارة البعض فكرة فرض أوامر جديدة للحجر المنزلي.

وأطلقت الولايات المتحدة رسمياً عملية انسحابها من منظمة الصحة العالمية، وذلك بعدما كان ترامب قد هدّد بسحب بلاده من الهيئة على خلفية إدارتها أزمة فيروس كورونا.

ومع استمرار تفشي كوفيد-19، علّق ترامب مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة التي يتهمها بالتساهل مع بكين.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
09:10 AM

60.209 إصابات في يوم.. كورونا يكسر رقمه القياسي "الأسود" في أمريكا

ارتفع إجمالي الإصابات التي تم إحصاؤها في البلاد إلى أكثر من 3 ملايين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فيما يعد رقماً قياسياً منذ بداية تفشي جائحة كورونا في البلاد قبل أشهر، سجلت الولايات المتحدة 60,209 إصابات جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الثلاثاء.

وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات التي تم إحصاؤها في البلاد إلى أكثر من 3 ملايين.

كما تُوفي أكثر من 1100 شخص من جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات على أراضيها إلى 131362 منذ بداية الأزمة الصحية العالمية.

ووفق "سكاي نيوز" يضرب وباء كوفيد-19 منذ أسابيع ولايات جنوب الولايات المتحدة وغربها.

ومع استمرار الرئيس دونالد ترامب، في التقليل من شأن الوباء، متجنباً وضع كمامة ومواصلاً مخاطبة تجمعات كبيرة، قائلاً إن التوصل إلى لقاح بات على بعد أشهر فقط، ومؤكداً أن "99 بالمئة" من الحالات ليست خطيرة، بدأ سخط المسؤولين المحليين بالتصاعد، مع إثارة البعض فكرة فرض أوامر جديدة للحجر المنزلي.

وأطلقت الولايات المتحدة رسمياً عملية انسحابها من منظمة الصحة العالمية، وذلك بعدما كان ترامب قد هدّد بسحب بلاده من الهيئة على خلفية إدارتها أزمة فيروس كورونا.

ومع استمرار تفشي كوفيد-19، علّق ترامب مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة التي يتهمها بالتساهل مع بكين.

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