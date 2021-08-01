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"أحبك صادقاً".. شاهد كيف ودّع بوسني "آل الشيخ" بقصيدة في مدح "المؤسّس"

فيما شكر له الوزير مشاعره تجاه السعودية وقيادتها التي تبادلهم الشعور نفسه

ودّع بوسني، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بإلقاء قصيدة لشاعر بوسني نشرت بجريدة "أم القرى" تحكي عشق شعب البوسنة للسعودية وقيادتها الرشيدة التي مدت لهم يد العطاء بسخاء وسطرت مواقفها بمداد من ذهب.

وقال المواطن البوسني "مصطفى أبو وردة" لوزير الشؤون الإسلامية قُبيل مغادرته للبوسنة: نودعكم ونتمنى زيارتكم لنا مرة أخرى، ويسرني أن ألقي عليكم هذه القصيدة لشاعر بوسني ألقاها في مدح صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- ونشرت بجريدة "أم القرى" عام 1937م، تتحدث عن دور الملك المؤسّس في توحيد الجزيرة العربية ونشر التوحيد والعقيدة الصافية".

وقال في مطلعها: "أحبك صادقا يابن السعودي وحبي فيك جزء من وجودي..".

من جانبه، شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المواطن البوسني، على مشاعره الأخوية الصادقة تجاه المملكة وقيادتها وشعبها الذي يبادلهم الشعور نفسه، سائلاً الله أن يديم على المملكة والبوسنة دوام الأمن والاستقرار والتقدم.

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"أحبك صادقاً".. شاهد كيف ودّع بوسني "آل الشيخ" بقصيدة في مدح "المؤسّس"
سبق

ودّع بوسني، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بإلقاء قصيدة لشاعر بوسني نشرت بجريدة "أم القرى" تحكي عشق شعب البوسنة للسعودية وقيادتها الرشيدة التي مدت لهم يد العطاء بسخاء وسطرت مواقفها بمداد من ذهب.

وقال المواطن البوسني "مصطفى أبو وردة" لوزير الشؤون الإسلامية قُبيل مغادرته للبوسنة: نودعكم ونتمنى زيارتكم لنا مرة أخرى، ويسرني أن ألقي عليكم هذه القصيدة لشاعر بوسني ألقاها في مدح صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- ونشرت بجريدة "أم القرى" عام 1937م، تتحدث عن دور الملك المؤسّس في توحيد الجزيرة العربية ونشر التوحيد والعقيدة الصافية".

وقال في مطلعها: "أحبك صادقا يابن السعودي وحبي فيك جزء من وجودي..".

من جانبه، شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المواطن البوسني، على مشاعره الأخوية الصادقة تجاه المملكة وقيادتها وشعبها الذي يبادلهم الشعور نفسه، سائلاً الله أن يديم على المملكة والبوسنة دوام الأمن والاستقرار والتقدم.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
12:02 PM

"أحبك صادقاً".. شاهد كيف ودّع بوسني "آل الشيخ" بقصيدة في مدح "المؤسّس"

فيما شكر له الوزير مشاعره تجاه السعودية وقيادتها التي تبادلهم الشعور نفسه

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عبدالله العنزي - الرياض
2
1,883

ودّع بوسني، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بإلقاء قصيدة لشاعر بوسني نشرت بجريدة "أم القرى" تحكي عشق شعب البوسنة للسعودية وقيادتها الرشيدة التي مدت لهم يد العطاء بسخاء وسطرت مواقفها بمداد من ذهب.

وقال المواطن البوسني "مصطفى أبو وردة" لوزير الشؤون الإسلامية قُبيل مغادرته للبوسنة: نودعكم ونتمنى زيارتكم لنا مرة أخرى، ويسرني أن ألقي عليكم هذه القصيدة لشاعر بوسني ألقاها في مدح صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- ونشرت بجريدة "أم القرى" عام 1937م، تتحدث عن دور الملك المؤسّس في توحيد الجزيرة العربية ونشر التوحيد والعقيدة الصافية".

وقال في مطلعها: "أحبك صادقا يابن السعودي وحبي فيك جزء من وجودي..".

من جانبه، شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المواطن البوسني، على مشاعره الأخوية الصادقة تجاه المملكة وقيادتها وشعبها الذي يبادلهم الشعور نفسه، سائلاً الله أن يديم على المملكة والبوسنة دوام الأمن والاستقرار والتقدم.

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