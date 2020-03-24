الاتحاد المصري يقرر تمديد إيقاف الدوري 15 يوماً أيضاً

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مسابقة الدوري المحلي وكافة المسابقات لمدة 15 يوماً بداية من 30 مارس المقبل بسبب القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بفرض حظر على حركة المواطنين بداية من غد الأربعاء ولمدة أسبوعين.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي اليوم الثلاثاء أنه بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين اعتباراً من الغد الأربعاء قرر الاتحاد مد تعليق نشاط اللعبة اعتباراً من 30 مارس 2020 لمدة 15 يوماً أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وكان الاتحاد قرر تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوماً اعتباراً من 15 مارس الجاري بسبب مخاوف من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.