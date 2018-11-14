دراسة: الإعلام يركّز على خمسة أمور لتغيير الأفكار عند الناس

مقدم برنامج "نقطة": قد يكون التأثير سلوكياً أو عاطفياً أو معرفياً

أكدت دراسة أن تغيير أفكار الناس يكون بالتركيز على خمسة أمور، وإذا تم الحديث الدائم عنها عبر وسائل الإعلام فإن التغيير يحدث متدرجاً بين الناس حتى يصل إلى تغيير كبير مع الأيام.

ذكر مقدّم برنامج "نقطة" الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي: يؤثر الإعلام أشد التأثير على العقول والأفكار، ويُغيّر أشكال المجتمعات بما يطرح من أفكار، فقد يكون التأثير: سلوكياً أو عاطفياً أو معرفياً.

كما أثبتت الدراسات أنه إذا أردتَ أن تُغيّر أي مجتمع، فيجب أن تركّز في وسائل الإعلام على تغيير خمسة أمور، وهي:

1. القناعات

2. الاهتمامات

3. القدوات

4. المهارات

5. العلاقات

وتابع: ثم بعدها يظهر التغيير تدريجياً في المجتمع إلى أن يصل لأعلى درجاته، وهو التفاعل الداخلي بين أفراد المجتمع، وهو ما يتجاوز مفهوم الاستجابة للرسالة الإعلامية، بل نشرها للآخرين.