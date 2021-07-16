النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد 60 دقيقة تحت النار.. السيطرة على حريق أعلاف الأفلاج

جهود مُضْنية بذلتها فرق الإطفاء لمنع انتشار النيران

نجحت فرق الإطفاء بمدني الأفلاج، وبمساندة آليات البلدية والوجود الأمني من الجهات ذات الاختصاص من السيطرة على حريق اندلع ظهر اليوم في مستودع للأعلاف بسوق الأعلاف العام، بعد نحو ساعة من مكافحة ألسنة النيران ومنع انتشارها لبقية للمستودعات المجاورة.


ونجحت فرق الدفاع المدني وآليات بلدية الأفلاج بمساندة الجهات ذات الاختصاص من السيطرة على حريق اندلع في سوق الأعلاف بعد صلاة الجمعة لهذا اليوم، في جهود لقيت إشادة وثناءً من الجميع، في سرعة مباشرة البلاغ والتدابير الاحترازية التي اتخذتها فرق الإطفاء التي ساهمت في منع امتداد الحريق في السوق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد 60 دقيقة تحت النار.. السيطرة على حريق أعلاف الأفلاج
سبق

نجحت فرق الإطفاء بمدني الأفلاج، وبمساندة آليات البلدية والوجود الأمني من الجهات ذات الاختصاص من السيطرة على حريق اندلع ظهر اليوم في مستودع للأعلاف بسوق الأعلاف العام، بعد نحو ساعة من مكافحة ألسنة النيران ومنع انتشارها لبقية للمستودعات المجاورة.


ونجحت فرق الدفاع المدني وآليات بلدية الأفلاج بمساندة الجهات ذات الاختصاص من السيطرة على حريق اندلع في سوق الأعلاف بعد صلاة الجمعة لهذا اليوم، في جهود لقيت إشادة وثناءً من الجميع، في سرعة مباشرة البلاغ والتدابير الاحترازية التي اتخذتها فرق الإطفاء التي ساهمت في منع امتداد الحريق في السوق.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
06:43 PM

بعد 60 دقيقة تحت النار.. السيطرة على حريق أعلاف الأفلاج

جهود مُضْنية بذلتها فرق الإطفاء لمنع انتشار النيران

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
1
2,283

نجحت فرق الإطفاء بمدني الأفلاج، وبمساندة آليات البلدية والوجود الأمني من الجهات ذات الاختصاص من السيطرة على حريق اندلع ظهر اليوم في مستودع للأعلاف بسوق الأعلاف العام، بعد نحو ساعة من مكافحة ألسنة النيران ومنع انتشارها لبقية للمستودعات المجاورة.


ونجحت فرق الدفاع المدني وآليات بلدية الأفلاج بمساندة الجهات ذات الاختصاص من السيطرة على حريق اندلع في سوق الأعلاف بعد صلاة الجمعة لهذا اليوم، في جهود لقيت إشادة وثناءً من الجميع، في سرعة مباشرة البلاغ والتدابير الاحترازية التي اتخذتها فرق الإطفاء التي ساهمت في منع امتداد الحريق في السوق.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,937
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,070
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,409
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,856

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة