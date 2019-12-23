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وزير التعليم يُوجه بالتحقيق بعد انتشار قصاصة تضمنت سؤالاً يخص موقوفاً أمنياً

وضعه معلم غير سعودي في مدرسة أهلية

وجّه وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، بالتحقيق بعد تداول قصاصة اختبار فيها سؤال يخص أحد الموقوفين أمنياً.

وقالت المتحدثة باسم التعليم ابتسام الشهري: "إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية، بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنياً من ذوي الفكر المنحرف؛ فقد وجه وزير التعليم بالتحقيق بالموضوع حالاً، ورفع النتائج، وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم".

وزير التعليم الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يُوجه بالتحقيق بعد انتشار قصاصة تضمنت سؤالاً يخص موقوفاً أمنياً
سبق

وجّه وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، بالتحقيق بعد تداول قصاصة اختبار فيها سؤال يخص أحد الموقوفين أمنياً.

وقالت المتحدثة باسم التعليم ابتسام الشهري: "إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية، بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنياً من ذوي الفكر المنحرف؛ فقد وجه وزير التعليم بالتحقيق بالموضوع حالاً، ورفع النتائج، وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم".

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
05:50 PM
اخر تعديل
23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
09:50 PM

وزير التعليم يُوجه بالتحقيق بعد انتشار قصاصة تضمنت سؤالاً يخص موقوفاً أمنياً

وضعه معلم غير سعودي في مدرسة أهلية

A A A
بدر العتيبي - الرياض
5
28,082

وجّه وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، بالتحقيق بعد تداول قصاصة اختبار فيها سؤال يخص أحد الموقوفين أمنياً.

وقالت المتحدثة باسم التعليم ابتسام الشهري: "إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية، بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنياً من ذوي الفكر المنحرف؛ فقد وجه وزير التعليم بالتحقيق بالموضوع حالاً، ورفع النتائج، وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم".

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