"جيوفينكو" يغادر معسكر فريقه.. فهل سيكون "الهلال" وجهته القادمة؟

اقترب اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو (32 عاماً) من الانضمام للهلال كثيراً، بعدما كشفت تقارير أجنبية عن أن اللاعب غادر معسكر فريقه الشتوي المقام في كاليفورنيا، فيما يبدو أنه يأتي تأهباً للانتقال للهلال.

وقالت صحيفة "onefootball" إن اللاعب حصل على تأشيرة الدخول للسعودية؛ تمهيداً لاستكمال مفاوضاته مع الهلال، ومن ثم التوقيع له.

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن الهلال سيدفع نحو 10 ملايين يورو في صفقة اللاعب، والمنتظر أن تكون مدة ثلاثة مواسم.

صحيفة "theathletic" قالت: إن اللاعب بالفعل غادر معسكر فريقه، وإن مفاوضاته مع الهلال ما زالت جارية، لكنها لم تكتمل بعدُ.