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تبوك تشهد موجة غبار ورياح شديدة.. والجميع بمنازلهم

رجال الأمن موجودون في الشوارع لمتابعة منع التجول

شهدت تبوك، بعد ظهر اليوم، موجة غبار أثرت على وضوح الرؤية بشكل كبير، صاحبتها رياح شديدة السرعة، وسط توقعات باستمرار هذه التقلبات الجوية حتى المساء.

ولزم الجميع مساكنهم في إطار التقيد بقرار منع التجول الكامل في تبوك؛ نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة خطر "كورونا".

ووقف رجال الأمن في شوارع وميادين تبوك يعملون باستمرار؛ من أجل متابعة تنفيذ قرار منع التجول على مدار اليوم، رغم هذه الأجواء التي تشهدها تبوك اليوم من غبار، وحرارة الشمس فترة الظهيرة.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك تشهد موجة غبار ورياح شديدة.. والجميع بمنازلهم
سبق

شهدت تبوك، بعد ظهر اليوم، موجة غبار أثرت على وضوح الرؤية بشكل كبير، صاحبتها رياح شديدة السرعة، وسط توقعات باستمرار هذه التقلبات الجوية حتى المساء.

ولزم الجميع مساكنهم في إطار التقيد بقرار منع التجول الكامل في تبوك؛ نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة خطر "كورونا".

ووقف رجال الأمن في شوارع وميادين تبوك يعملون باستمرار؛ من أجل متابعة تنفيذ قرار منع التجول على مدار اليوم، رغم هذه الأجواء التي تشهدها تبوك اليوم من غبار، وحرارة الشمس فترة الظهيرة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
07:08 PM

تبوك تشهد موجة غبار ورياح شديدة.. والجميع بمنازلهم

رجال الأمن موجودون في الشوارع لمتابعة منع التجول

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
2,293

شهدت تبوك، بعد ظهر اليوم، موجة غبار أثرت على وضوح الرؤية بشكل كبير، صاحبتها رياح شديدة السرعة، وسط توقعات باستمرار هذه التقلبات الجوية حتى المساء.

ولزم الجميع مساكنهم في إطار التقيد بقرار منع التجول الكامل في تبوك؛ نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة خطر "كورونا".

ووقف رجال الأمن في شوارع وميادين تبوك يعملون باستمرار؛ من أجل متابعة تنفيذ قرار منع التجول على مدار اليوم، رغم هذه الأجواء التي تشهدها تبوك اليوم من غبار، وحرارة الشمس فترة الظهيرة.

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