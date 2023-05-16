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"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

على مسؤولية مدير "الصحة العالمية".. هذا موعد الانتصار على وباء "كورونا"؟

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهان غيبريسوس، عن أمله في أن تحتفل البشرية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بالانتصار على وباء كورونا.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر تم تنظيمه عن بُعد مع اللجنة الأولمبية الدولية: إن المنظمة ستبذل كل ما في وسعها للحفاظ على حياة الناس، مضيفاً أن التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية خطوة مهمة، في هذا الاتجاه.

وأعرب عن أمله في التغلب على هذا الوباء، قائلاً: "آمل أن تصبح طوكيو مكاناً لانتصار البشرية على فيروس كورونا. سنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك. لن يكون الأمر سهلاً. يجب أن نقاتل جميعاً معاً لهزيمة فيروس كورونا ونتركه وراءنا".

ومدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهان غيبريسوس، اليوم السبت، اتفاقاً للتعاون بين الجانبين.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لألعاب طوكيو، في مارس الماضي، أن الألعاب الأولمبية ستقام في اليابان في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس العام المقبل، والألعاب البارالمبية من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

فيروس كورونا الجديد

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على مسؤولية مدير "الصحة العالمية".. هذا موعد الانتصار على وباء "كورونا"؟
سبق

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهان غيبريسوس، عن أمله في أن تحتفل البشرية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بالانتصار على وباء كورونا.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر تم تنظيمه عن بُعد مع اللجنة الأولمبية الدولية: إن المنظمة ستبذل كل ما في وسعها للحفاظ على حياة الناس، مضيفاً أن التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية خطوة مهمة، في هذا الاتجاه.

وأعرب عن أمله في التغلب على هذا الوباء، قائلاً: "آمل أن تصبح طوكيو مكاناً لانتصار البشرية على فيروس كورونا. سنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك. لن يكون الأمر سهلاً. يجب أن نقاتل جميعاً معاً لهزيمة فيروس كورونا ونتركه وراءنا".

ومدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهان غيبريسوس، اليوم السبت، اتفاقاً للتعاون بين الجانبين.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لألعاب طوكيو، في مارس الماضي، أن الألعاب الأولمبية ستقام في اليابان في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس العام المقبل، والألعاب البارالمبية من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
03:32 PM

على مسؤولية مدير "الصحة العالمية".. هذا موعد الانتصار على وباء "كورونا"؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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34,072

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهان غيبريسوس، عن أمله في أن تحتفل البشرية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بالانتصار على وباء كورونا.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر تم تنظيمه عن بُعد مع اللجنة الأولمبية الدولية: إن المنظمة ستبذل كل ما في وسعها للحفاظ على حياة الناس، مضيفاً أن التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية خطوة مهمة، في هذا الاتجاه.

وأعرب عن أمله في التغلب على هذا الوباء، قائلاً: "آمل أن تصبح طوكيو مكاناً لانتصار البشرية على فيروس كورونا. سنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك. لن يكون الأمر سهلاً. يجب أن نقاتل جميعاً معاً لهزيمة فيروس كورونا ونتركه وراءنا".

ومدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهان غيبريسوس، اليوم السبت، اتفاقاً للتعاون بين الجانبين.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لألعاب طوكيو، في مارس الماضي، أن الألعاب الأولمبية ستقام في اليابان في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس العام المقبل، والألعاب البارالمبية من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

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