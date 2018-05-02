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بالصور.. أمير الرياض يرعى حفل جائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي

قال لـ"سبق": مشاركة المجتمع بقطاعاته وجميع فئاته في دعم المتميزين واجب

رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم الحفل الختامي لجائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي في دورتها السابعة وتكريم الفائزين وذلك في قاعة الشيخ حمد الجاسر بجامعة الملك سعود .

وخلال المناسبة ألقى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد العامري قال فيها ان جامعة الملك سعود سجلت في هذا العام أكثر من 350 براءة اختراع بين ايداع ونشر ومنح ليكون مجموع براءات الاختراع الممنوحة للجامعة حوالي 1052 براءة اختراع في مختلف التخصصات .

بعد ذلك ألقى وكيل الجامعة الدكتور عبدالله السلمان كلمة مدير الجامعة أكد فيها أن هذه الجائزة تأتي تتويجاً دورياً للعمل البحثي في الجامعة للارتقاء بالبحث العلمي جودة وغزارة بهدف تشجيع منسوبي الجامعة من الباحثين والطلاب وتحفيزهم على مزيد من التميز والتنافس العلمي، وإعطائهم حقهم من الحفاوة والتكريم وتقديم التهنئة لهم لحصولهم على هذه الجائزة.

وأضاف الدكتور السلمان أنه نتج عن دعم القيادة للبحث العلمي بالمملكة حصول الجامعة على أكثر من 285 براءة اختراع في عام 2017م منها 125 براءة اختراع ممنوحة، وتم في العام نفسه 2017م نشر أكثر من4100 بحث علمي في أوعية النشر العالمية المرموقة، بزيادة قدرها 9% عن العام 2016م، ونؤكد لسموكم أن الجامعة ستظل ماضية على هذا الطريق الذي هو سر تفوق الأمم الرائدة في كل مجالات الحياة.

و في تصريح صحفي لأمير الرياض قال نحن في جامعة متميزة ونحضر حفلا متميزا وهذه بلا شك عطاءات واضحة لهذا الوطن مضيفا أن جامعة الملك سعود معروفة في هذا المجال ولها باع طويل وتسعدنا كل عام بمثل هذه المناسبة التي تؤكد مسيرة الجامعة السليمة وانطلاقها في مجال البحث العلمي والتميز في كل المجالات.

وفي رده لسؤال "سبق" عن الدعوة لمزيد من الاهتمام والرعاية والدعم لهولاء المتميزين والمتميزات من المجتمع ورجال الاعمال قال "أنا يشرفني أن أكون في الجامعة ومع الجامعة وفِي هذه المناسبة " مضيفا " بالنسبة لمشاركة المجتمع بقطاعه الخاص وجميع فئاته هذا واجب على الجميع ،وإن شاء الله أنهم ينطلقون في هذا المجال ولن يتقاعسوا أبدا إذا وضعت لهم الرؤية واضحة سيكونون متواجدين في الموعد ".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. أمير الرياض يرعى حفل جائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي
سبق

رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم الحفل الختامي لجائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي في دورتها السابعة وتكريم الفائزين وذلك في قاعة الشيخ حمد الجاسر بجامعة الملك سعود .

وخلال المناسبة ألقى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد العامري قال فيها ان جامعة الملك سعود سجلت في هذا العام أكثر من 350 براءة اختراع بين ايداع ونشر ومنح ليكون مجموع براءات الاختراع الممنوحة للجامعة حوالي 1052 براءة اختراع في مختلف التخصصات .

بعد ذلك ألقى وكيل الجامعة الدكتور عبدالله السلمان كلمة مدير الجامعة أكد فيها أن هذه الجائزة تأتي تتويجاً دورياً للعمل البحثي في الجامعة للارتقاء بالبحث العلمي جودة وغزارة بهدف تشجيع منسوبي الجامعة من الباحثين والطلاب وتحفيزهم على مزيد من التميز والتنافس العلمي، وإعطائهم حقهم من الحفاوة والتكريم وتقديم التهنئة لهم لحصولهم على هذه الجائزة.

وأضاف الدكتور السلمان أنه نتج عن دعم القيادة للبحث العلمي بالمملكة حصول الجامعة على أكثر من 285 براءة اختراع في عام 2017م منها 125 براءة اختراع ممنوحة، وتم في العام نفسه 2017م نشر أكثر من4100 بحث علمي في أوعية النشر العالمية المرموقة، بزيادة قدرها 9% عن العام 2016م، ونؤكد لسموكم أن الجامعة ستظل ماضية على هذا الطريق الذي هو سر تفوق الأمم الرائدة في كل مجالات الحياة.

و في تصريح صحفي لأمير الرياض قال نحن في جامعة متميزة ونحضر حفلا متميزا وهذه بلا شك عطاءات واضحة لهذا الوطن مضيفا أن جامعة الملك سعود معروفة في هذا المجال ولها باع طويل وتسعدنا كل عام بمثل هذه المناسبة التي تؤكد مسيرة الجامعة السليمة وانطلاقها في مجال البحث العلمي والتميز في كل المجالات.

وفي رده لسؤال "سبق" عن الدعوة لمزيد من الاهتمام والرعاية والدعم لهولاء المتميزين والمتميزات من المجتمع ورجال الاعمال قال "أنا يشرفني أن أكون في الجامعة ومع الجامعة وفِي هذه المناسبة " مضيفا " بالنسبة لمشاركة المجتمع بقطاعه الخاص وجميع فئاته هذا واجب على الجميع ،وإن شاء الله أنهم ينطلقون في هذا المجال ولن يتقاعسوا أبدا إذا وضعت لهم الرؤية واضحة سيكونون متواجدين في الموعد ".

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
04:44 PM
اخر تعديل
02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
07:46 PM

بالصور.. أمير الرياض يرعى حفل جائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي

قال لـ"سبق": مشاركة المجتمع بقطاعاته وجميع فئاته في دعم المتميزين واجب

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,048

رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم الحفل الختامي لجائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي في دورتها السابعة وتكريم الفائزين وذلك في قاعة الشيخ حمد الجاسر بجامعة الملك سعود .

وخلال المناسبة ألقى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد العامري قال فيها ان جامعة الملك سعود سجلت في هذا العام أكثر من 350 براءة اختراع بين ايداع ونشر ومنح ليكون مجموع براءات الاختراع الممنوحة للجامعة حوالي 1052 براءة اختراع في مختلف التخصصات .

بعد ذلك ألقى وكيل الجامعة الدكتور عبدالله السلمان كلمة مدير الجامعة أكد فيها أن هذه الجائزة تأتي تتويجاً دورياً للعمل البحثي في الجامعة للارتقاء بالبحث العلمي جودة وغزارة بهدف تشجيع منسوبي الجامعة من الباحثين والطلاب وتحفيزهم على مزيد من التميز والتنافس العلمي، وإعطائهم حقهم من الحفاوة والتكريم وتقديم التهنئة لهم لحصولهم على هذه الجائزة.

وأضاف الدكتور السلمان أنه نتج عن دعم القيادة للبحث العلمي بالمملكة حصول الجامعة على أكثر من 285 براءة اختراع في عام 2017م منها 125 براءة اختراع ممنوحة، وتم في العام نفسه 2017م نشر أكثر من4100 بحث علمي في أوعية النشر العالمية المرموقة، بزيادة قدرها 9% عن العام 2016م، ونؤكد لسموكم أن الجامعة ستظل ماضية على هذا الطريق الذي هو سر تفوق الأمم الرائدة في كل مجالات الحياة.

و في تصريح صحفي لأمير الرياض قال نحن في جامعة متميزة ونحضر حفلا متميزا وهذه بلا شك عطاءات واضحة لهذا الوطن مضيفا أن جامعة الملك سعود معروفة في هذا المجال ولها باع طويل وتسعدنا كل عام بمثل هذه المناسبة التي تؤكد مسيرة الجامعة السليمة وانطلاقها في مجال البحث العلمي والتميز في كل المجالات.

وفي رده لسؤال "سبق" عن الدعوة لمزيد من الاهتمام والرعاية والدعم لهولاء المتميزين والمتميزات من المجتمع ورجال الاعمال قال "أنا يشرفني أن أكون في الجامعة ومع الجامعة وفِي هذه المناسبة " مضيفا " بالنسبة لمشاركة المجتمع بقطاعه الخاص وجميع فئاته هذا واجب على الجميع ،وإن شاء الله أنهم ينطلقون في هذا المجال ولن يتقاعسوا أبدا إذا وضعت لهم الرؤية واضحة سيكونون متواجدين في الموعد ".

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