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بلدية أضم تمنع فِرق وزارة النقل من فتح طريق الـ 200 متر بقرى كساب

بحجة عدم التنسيق معها

منعت بلدية محافظة أضم، بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، فِرق وزارة النقل من مواصلة فتح طريق الـ 200 متر، بقرى كساب، بحجة أن الوزارة لم تنسق معها في هذا الشأن، على الرغم من أن الطريق لا يتبع لها ولا يندرج تحت مسؤولياتها.

وحصلت "سبق" على محضر إيقاف المعدات، بعد أن حضر عدد من مندوبي بلدية أضم إلى الموقع، حيث طالبت البلدية المقاول التابع لوزارة النقل بمراجعة البلدية لأسباب إزالة الرصيف الخاص بها بدون ترخيص نظامي، على الرغم من أن الطريق يتبع للنقل.

برر رئيس بلدية محافظة أضم، المهندس سليمان الذيبي، إيقاف المعدات التابعة لوزارة النقل، بأن الأخيرة لم تنسق مع البلدية حينما أزالت أعمالا مُنفذة من ذي قبل، وضعت لتنظيم محدد منها لتنظيم التقاطع والنقطة الأمنية - على حد وصفه ـ.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بإدارة الطرق بمحافظة الطائف كون الطريق يتبع لها، أن الإدارة تبلّغت بإيقاف المعدات التابعة لها، عن أعمال فتح طريق الـ 200 متر، بعد أن قطعت شوطًا كبيرًا لفتح الطريق أمام العابرين من قرى كساب باتجاه الجنوب، والذي أغلقته بلدية أضم قبل سنوات.

وأشار إلى أن الطريق يقع تحت نطاق وزارة النقل، ولا يتبع للبلدية إطلاقًا، وباشرت المعدات أعمالها اليوم تجاوبًا مع شكاوى المواطنين، قبل أن توقِف البلدية استكمال فتح الطريق أمام العابرين، مستغربًا تدخلها، والذي قادهم للرفع لمقام الوزارة لإيجاد حلول عاجلة ولضمان عدم تكرار تلك المشكلة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بلدية أضم تمنع فِرق وزارة النقل من فتح طريق الـ 200 متر بقرى كساب
سبق

منعت بلدية محافظة أضم، بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، فِرق وزارة النقل من مواصلة فتح طريق الـ 200 متر، بقرى كساب، بحجة أن الوزارة لم تنسق معها في هذا الشأن، على الرغم من أن الطريق لا يتبع لها ولا يندرج تحت مسؤولياتها.

وحصلت "سبق" على محضر إيقاف المعدات، بعد أن حضر عدد من مندوبي بلدية أضم إلى الموقع، حيث طالبت البلدية المقاول التابع لوزارة النقل بمراجعة البلدية لأسباب إزالة الرصيف الخاص بها بدون ترخيص نظامي، على الرغم من أن الطريق يتبع للنقل.

برر رئيس بلدية محافظة أضم، المهندس سليمان الذيبي، إيقاف المعدات التابعة لوزارة النقل، بأن الأخيرة لم تنسق مع البلدية حينما أزالت أعمالا مُنفذة من ذي قبل، وضعت لتنظيم محدد منها لتنظيم التقاطع والنقطة الأمنية - على حد وصفه ـ.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بإدارة الطرق بمحافظة الطائف كون الطريق يتبع لها، أن الإدارة تبلّغت بإيقاف المعدات التابعة لها، عن أعمال فتح طريق الـ 200 متر، بعد أن قطعت شوطًا كبيرًا لفتح الطريق أمام العابرين من قرى كساب باتجاه الجنوب، والذي أغلقته بلدية أضم قبل سنوات.

وأشار إلى أن الطريق يقع تحت نطاق وزارة النقل، ولا يتبع للبلدية إطلاقًا، وباشرت المعدات أعمالها اليوم تجاوبًا مع شكاوى المواطنين، قبل أن توقِف البلدية استكمال فتح الطريق أمام العابرين، مستغربًا تدخلها، والذي قادهم للرفع لمقام الوزارة لإيجاد حلول عاجلة ولضمان عدم تكرار تلك المشكلة.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
04:04 PM

بلدية أضم تمنع فِرق وزارة النقل من فتح طريق الـ 200 متر بقرى كساب

بحجة عدم التنسيق معها

A A A
عبدالرزاق البجالي - أضم
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7,194

منعت بلدية محافظة أضم، بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، فِرق وزارة النقل من مواصلة فتح طريق الـ 200 متر، بقرى كساب، بحجة أن الوزارة لم تنسق معها في هذا الشأن، على الرغم من أن الطريق لا يتبع لها ولا يندرج تحت مسؤولياتها.

وحصلت "سبق" على محضر إيقاف المعدات، بعد أن حضر عدد من مندوبي بلدية أضم إلى الموقع، حيث طالبت البلدية المقاول التابع لوزارة النقل بمراجعة البلدية لأسباب إزالة الرصيف الخاص بها بدون ترخيص نظامي، على الرغم من أن الطريق يتبع للنقل.

برر رئيس بلدية محافظة أضم، المهندس سليمان الذيبي، إيقاف المعدات التابعة لوزارة النقل، بأن الأخيرة لم تنسق مع البلدية حينما أزالت أعمالا مُنفذة من ذي قبل، وضعت لتنظيم محدد منها لتنظيم التقاطع والنقطة الأمنية - على حد وصفه ـ.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بإدارة الطرق بمحافظة الطائف كون الطريق يتبع لها، أن الإدارة تبلّغت بإيقاف المعدات التابعة لها، عن أعمال فتح طريق الـ 200 متر، بعد أن قطعت شوطًا كبيرًا لفتح الطريق أمام العابرين من قرى كساب باتجاه الجنوب، والذي أغلقته بلدية أضم قبل سنوات.

وأشار إلى أن الطريق يقع تحت نطاق وزارة النقل، ولا يتبع للبلدية إطلاقًا، وباشرت المعدات أعمالها اليوم تجاوبًا مع شكاوى المواطنين، قبل أن توقِف البلدية استكمال فتح الطريق أمام العابرين، مستغربًا تدخلها، والذي قادهم للرفع لمقام الوزارة لإيجاد حلول عاجلة ولضمان عدم تكرار تلك المشكلة.

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