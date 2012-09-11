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"آل عطيف" يتفقد مشاريع الكهرباء في محافظات شرق منطقة جازان

اطلع على سير العمل بـ"كهرباء فيفا" والتقى المنسوبين والمواطنين

قام مدير عام كهرباء منطقة جازان المهندس علي بن محمد آل عطيف، صباح اليوم الأربعاء، بتفقد كهرباء محافظات شرق منطقة جازان، واطلع على سير العمل في مكتب كهرباء فيفا، والتقى بمراجعي المكتب واستمع إلى طلبات المواطنين.

وتفقد "آل عطيف" عددًا من المشاريع، يرافقه المهندس علي زعله مدير دائرة التخطيط والإنشاءات بكهرباء جازان، والمهندس حسن عتودي مدير دائرة العمليات والصيانة بكهرباء جازان، والمهندس علي العمري رئيس مجموعة الشكاوي، وناصر الضامري رئيس مجموعة المشتركين، وأحمد خرد رئيس قسم التوصيلات، والأستاذ عبدالعزيز المالكي، ومدير مكتب كهرباء فيفا الأستاذ محمد بن عبدالله النهاري.

وعقد "آل عطيف" اجتماعًا بمنسوبي المكتب، واستمع إلى أبرز إنجازات واحتياجات المكتب، كما حثّ منسوبي مكتب كهرباء فيفا ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين؛ تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر"حفظهم الله".

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"آل عطيف" يتفقد مشاريع الكهرباء في محافظات شرق منطقة جازان
سبق

قام مدير عام كهرباء منطقة جازان المهندس علي بن محمد آل عطيف، صباح اليوم الأربعاء، بتفقد كهرباء محافظات شرق منطقة جازان، واطلع على سير العمل في مكتب كهرباء فيفا، والتقى بمراجعي المكتب واستمع إلى طلبات المواطنين.

وتفقد "آل عطيف" عددًا من المشاريع، يرافقه المهندس علي زعله مدير دائرة التخطيط والإنشاءات بكهرباء جازان، والمهندس حسن عتودي مدير دائرة العمليات والصيانة بكهرباء جازان، والمهندس علي العمري رئيس مجموعة الشكاوي، وناصر الضامري رئيس مجموعة المشتركين، وأحمد خرد رئيس قسم التوصيلات، والأستاذ عبدالعزيز المالكي، ومدير مكتب كهرباء فيفا الأستاذ محمد بن عبدالله النهاري.

وعقد "آل عطيف" اجتماعًا بمنسوبي المكتب، واستمع إلى أبرز إنجازات واحتياجات المكتب، كما حثّ منسوبي مكتب كهرباء فيفا ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين؛ تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر"حفظهم الله".

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
09:05 PM

"آل عطيف" يتفقد مشاريع الكهرباء في محافظات شرق منطقة جازان

اطلع على سير العمل بـ"كهرباء فيفا" والتقى المنسوبين والمواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قام مدير عام كهرباء منطقة جازان المهندس علي بن محمد آل عطيف، صباح اليوم الأربعاء، بتفقد كهرباء محافظات شرق منطقة جازان، واطلع على سير العمل في مكتب كهرباء فيفا، والتقى بمراجعي المكتب واستمع إلى طلبات المواطنين.

وتفقد "آل عطيف" عددًا من المشاريع، يرافقه المهندس علي زعله مدير دائرة التخطيط والإنشاءات بكهرباء جازان، والمهندس حسن عتودي مدير دائرة العمليات والصيانة بكهرباء جازان، والمهندس علي العمري رئيس مجموعة الشكاوي، وناصر الضامري رئيس مجموعة المشتركين، وأحمد خرد رئيس قسم التوصيلات، والأستاذ عبدالعزيز المالكي، ومدير مكتب كهرباء فيفا الأستاذ محمد بن عبدالله النهاري.

وعقد "آل عطيف" اجتماعًا بمنسوبي المكتب، واستمع إلى أبرز إنجازات واحتياجات المكتب، كما حثّ منسوبي مكتب كهرباء فيفا ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين؛ تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر"حفظهم الله".

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