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في تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار وتساقط البرد وجريان السيول بمنطقة عسير

تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.
وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -، وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، و الحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار وتساقط البرد وجريان السيول بمنطقة عسير
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.
وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -، وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، و الحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
03:18 PM

في تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار وتساقط البرد وجريان السيول بمنطقة عسير

تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.
وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -، وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، و الحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل.

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