"مدني الكامل" يعثر على مواطن ضل الطريق في منطقة وادي النهيمية

سلمه للجهات الأمنية لإكمال اللازم

عثرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة الكامل على مواطن خمسيني بعدما ضل طريقه في منطقة وادي النهيمية.

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وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تلقت بلاغاً عند الساعة (13:40) من مساء اليوم بطلب من شرطة محافظة الكامل؛ لمساندتهم في البحث عن مفقود بمنطقة بوادي النهيمية بمركز الشرع.



وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، والبحث في منطقة بمساحة تزيد عن ثلاثة كيلومترات.



وعثرت فرق الإنقاذ والشرطة على المواطن بصحة جيدة، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وسُلم للشرطة لإكمال اللازم من قبلهم.