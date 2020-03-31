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"مدني الكامل" يعثر على مواطن ضل الطريق في منطقة وادي النهيمية

سلمه للجهات الأمنية لإكمال اللازم

عثرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة الكامل على مواطن خمسيني بعدما ضل طريقه في منطقة وادي النهيمية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تلقت بلاغاً عند الساعة (13:40) من مساء اليوم بطلب من شرطة محافظة الكامل؛ لمساندتهم في البحث عن مفقود بمنطقة بوادي النهيمية بمركز الشرع.

وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، والبحث في منطقة بمساحة تزيد عن ثلاثة كيلومترات.

وعثرت فرق الإنقاذ والشرطة على المواطن بصحة جيدة، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وسُلم للشرطة لإكمال اللازم من قبلهم.

مدني الكامل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الكامل" يعثر على مواطن ضل الطريق في منطقة وادي النهيمية
سبق

عثرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة الكامل على مواطن خمسيني بعدما ضل طريقه في منطقة وادي النهيمية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تلقت بلاغاً عند الساعة (13:40) من مساء اليوم بطلب من شرطة محافظة الكامل؛ لمساندتهم في البحث عن مفقود بمنطقة بوادي النهيمية بمركز الشرع.

وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، والبحث في منطقة بمساحة تزيد عن ثلاثة كيلومترات.

وعثرت فرق الإنقاذ والشرطة على المواطن بصحة جيدة، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وسُلم للشرطة لإكمال اللازم من قبلهم.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
11:06 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:33 AM

"مدني الكامل" يعثر على مواطن ضل الطريق في منطقة وادي النهيمية

سلمه للجهات الأمنية لإكمال اللازم

A A A
عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
2
6,510

عثرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة الكامل على مواطن خمسيني بعدما ضل طريقه في منطقة وادي النهيمية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تلقت بلاغاً عند الساعة (13:40) من مساء اليوم بطلب من شرطة محافظة الكامل؛ لمساندتهم في البحث عن مفقود بمنطقة بوادي النهيمية بمركز الشرع.

وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، والبحث في منطقة بمساحة تزيد عن ثلاثة كيلومترات.

وعثرت فرق الإنقاذ والشرطة على المواطن بصحة جيدة، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وسُلم للشرطة لإكمال اللازم من قبلهم.

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