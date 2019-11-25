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بهجوم مباغت.. "الشرعية" تنتزع مواقع جديدة من الحوثيين في صعدة

كبدت الميليشيا قتلى وجرحى بينهم قيادي ميداني

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، عدة مواقع جديدة في مديرية باقم، شمالي محافظة صعدة، شمال البلاد، عقب مواجهات تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي المتمردة قتلى وجرحى في صفوفها.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استعادت عدداً من التباب والمواقع شرق جبل الوعواع في اتجاه مديرية الصفراء، ومواقع أخرى شرق قرية آل مزهر في اتجاه طريق الرزامات، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في تلك المواقع.

وأضاف أن مروحيات ومدفعية تحالف دعم الشرعية، ساندت قوات الجيش الوطني في الهجوم، وقصفت مواقع وتعزيزات الميليشيا المتمردة في المنطقة.

وبين "سبتمبر نت" أن الهجوم أسفر عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا، بينهم القيادي الميداني في صفوفها المدعو أبو محمد الغولي، وجرح آخرين، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

قوات الجيش الوطني اليمني ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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بهجوم مباغت.. "الشرعية" تنتزع مواقع جديدة من الحوثيين في صعدة
سبق

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، عدة مواقع جديدة في مديرية باقم، شمالي محافظة صعدة، شمال البلاد، عقب مواجهات تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي المتمردة قتلى وجرحى في صفوفها.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استعادت عدداً من التباب والمواقع شرق جبل الوعواع في اتجاه مديرية الصفراء، ومواقع أخرى شرق قرية آل مزهر في اتجاه طريق الرزامات، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في تلك المواقع.

وأضاف أن مروحيات ومدفعية تحالف دعم الشرعية، ساندت قوات الجيش الوطني في الهجوم، وقصفت مواقع وتعزيزات الميليشيا المتمردة في المنطقة.

وبين "سبتمبر نت" أن الهجوم أسفر عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا، بينهم القيادي الميداني في صفوفها المدعو أبو محمد الغولي، وجرح آخرين، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
06:56 PM

بهجوم مباغت.. "الشرعية" تنتزع مواقع جديدة من الحوثيين في صعدة

كبدت الميليشيا قتلى وجرحى بينهم قيادي ميداني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، عدة مواقع جديدة في مديرية باقم، شمالي محافظة صعدة، شمال البلاد، عقب مواجهات تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي المتمردة قتلى وجرحى في صفوفها.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استعادت عدداً من التباب والمواقع شرق جبل الوعواع في اتجاه مديرية الصفراء، ومواقع أخرى شرق قرية آل مزهر في اتجاه طريق الرزامات، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في تلك المواقع.

وأضاف أن مروحيات ومدفعية تحالف دعم الشرعية، ساندت قوات الجيش الوطني في الهجوم، وقصفت مواقع وتعزيزات الميليشيا المتمردة في المنطقة.

وبين "سبتمبر نت" أن الهجوم أسفر عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا، بينهم القيادي الميداني في صفوفها المدعو أبو محمد الغولي، وجرح آخرين، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

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