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حفرة عميقة بـ "سبهاني مكة" تتربّص بالأطفال

وثّقها مواطن وحذّر منها في ظل هطول الأمطار

وثّق مواطن مقطع فيديو يظهر حفرة مكشوفة تتوسط أحد الأحياء بمكة المكرّمة، وتمثل خطورة على الأطفال، خاصةً أن المنطقة تشهد هطول أمطار.

وظهرت الحفرة العميقة داخل حوش مهجور ومفتوح على مصراعيه تتوسط حي السبهاني جنوبي مكة المكرّمة، على مقربة من شارع رئيس، وحذّر موثّق المقطع من احتمال سقوط الأطفال فيها.

وأشار إلى أن هطول الأمطار يؤدي إلى امتلاء تلك الحفرة بالمياه، مما يشكّل خطراً على المارّة والمشاة بمن فيهم الأطفال، إذ تقع بمنطقة تكتظ بالسكان ويستخدم البعض المكان للعبور من وإلى الشارع العام.

وطالب موثّق المقطع الجهات المختصّة، بضرورة الوقوف على تلك الحفرة وتأمينها.

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حفرة عميقة بـ "سبهاني مكة" تتربّص بالأطفال
سبق

وثّق مواطن مقطع فيديو يظهر حفرة مكشوفة تتوسط أحد الأحياء بمكة المكرّمة، وتمثل خطورة على الأطفال، خاصةً أن المنطقة تشهد هطول أمطار.

وظهرت الحفرة العميقة داخل حوش مهجور ومفتوح على مصراعيه تتوسط حي السبهاني جنوبي مكة المكرّمة، على مقربة من شارع رئيس، وحذّر موثّق المقطع من احتمال سقوط الأطفال فيها.

وأشار إلى أن هطول الأمطار يؤدي إلى امتلاء تلك الحفرة بالمياه، مما يشكّل خطراً على المارّة والمشاة بمن فيهم الأطفال، إذ تقع بمنطقة تكتظ بالسكان ويستخدم البعض المكان للعبور من وإلى الشارع العام.

وطالب موثّق المقطع الجهات المختصّة، بضرورة الوقوف على تلك الحفرة وتأمينها.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
01:55 PM

حفرة عميقة بـ "سبهاني مكة" تتربّص بالأطفال

وثّقها مواطن وحذّر منها في ظل هطول الأمطار

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,795

وثّق مواطن مقطع فيديو يظهر حفرة مكشوفة تتوسط أحد الأحياء بمكة المكرّمة، وتمثل خطورة على الأطفال، خاصةً أن المنطقة تشهد هطول أمطار.

وظهرت الحفرة العميقة داخل حوش مهجور ومفتوح على مصراعيه تتوسط حي السبهاني جنوبي مكة المكرّمة، على مقربة من شارع رئيس، وحذّر موثّق المقطع من احتمال سقوط الأطفال فيها.

وأشار إلى أن هطول الأمطار يؤدي إلى امتلاء تلك الحفرة بالمياه، مما يشكّل خطراً على المارّة والمشاة بمن فيهم الأطفال، إذ تقع بمنطقة تكتظ بالسكان ويستخدم البعض المكان للعبور من وإلى الشارع العام.

وطالب موثّق المقطع الجهات المختصّة، بضرورة الوقوف على تلك الحفرة وتأمينها.

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