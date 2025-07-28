مبادرة طريق مكة .. وصول 261 حاجاً وحاجة تونسيين إلى المدينة المنوّرة

الضحاك: سهّلت حركة سفر الحجاج حتى قدومهم للمملكة وهي خطوة حسنة

وصلت اليوم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة طائرة تقل على متنها 261 حاجاً وحاجة من الجمهورية التونسية، ممّن استفادوا من خدمات مبادرة طريق مكة في مطار قرطاج الدولي بتونس، وذلك لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ، وزيارة المسجد النبوي الشريف.

‎وجرى استقبال الحجاج بالحفاوة والترحيب وبالورد وأطباق متنوّعة من التمور والحلويات، إضافة إلى عبوات ماء زمزم حتى استقلوا الحافلات في طريقهم إلى المساكن المُعدة لهم.

من جهتها، أشادت المستشارة الأولى لدى رئيس الجمهورية التونسية ألفة الضحاك؛ بتطبيق مبادرة طريق مكة هذا العام في تونس، مبينة أنها أسهمت في تسهيل حركة سفر الحجاج حتى قدومهم المملكة، وهي خطوة حسنة من ضمن خطوات عدة قدّمتها المملكة لضيوف الرحمن.

وأكّدت أن هذه المبادرة كان لها الأثر الكبير على الحجاج التونسيين من خلال الفرحة التي شُوهدت على وجوههم خلال الرحلة الأولى، مقدمة الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تقدمه حكومة المملكة من أعمال في سبيل خدمة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدّسة بكل كفاءة واقتدار.