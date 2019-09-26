النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حقوقية يمنية: مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضللت فريق الخبراء البارزين

طالبت مجلس حقوق الإنسان بدعم قدرات منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية

استعرضت الأكاديمية والناشطة الحقوقية اليمنية أروي الخطابي، اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن منذ يناير 2011، حيث قامت بإصدار تقاريرها الموضوعية بصورة دورية وحققت في العديد من الانتهاكات أهمها؛ استهداف المدنيين، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، واستهداف الطواقم الطبية والمنشآت الصحية والأعيان الثقافية، وتفجير المنازل، والتهجير القسري للمدنيين، داعية المجلس لتسهيل عمل اللجنة والتعاون معها وتمكين أعضائها من الوصول إلى جميع الضحايا وكل المناطق.

وأكدت "الخطابي" أن فريق الخبراء البارزين تعرض لنفس الإشكاليات التي واجهتها كل المنظمات الدولية والوطنية التي سبقتها من تضليلها من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ومحاولة عرقلة عملها وتغليب الجانب الدعائي على أسس التحقيق الموثقة، وبالرغم من تزويد عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية فريق الخبراء بتقارير موثقة عن هذه الانتهاكات، إلا أنه جرى تجاهلها، ولم تعتمد إلا على بيانات وتوصيات منظمات من لون واحد.

وطالبت المجلس بدعم قدرات منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية باليمن من منطلق أن الآليات الوطنية تبقى دائماً وأبداً لها الأولوية ومقدمة على الآليات الدولية الأخرى.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
حقوقية يمنية: مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضللت فريق الخبراء البارزين
سبق

استعرضت الأكاديمية والناشطة الحقوقية اليمنية أروي الخطابي، اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن منذ يناير 2011، حيث قامت بإصدار تقاريرها الموضوعية بصورة دورية وحققت في العديد من الانتهاكات أهمها؛ استهداف المدنيين، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، واستهداف الطواقم الطبية والمنشآت الصحية والأعيان الثقافية، وتفجير المنازل، والتهجير القسري للمدنيين، داعية المجلس لتسهيل عمل اللجنة والتعاون معها وتمكين أعضائها من الوصول إلى جميع الضحايا وكل المناطق.

وأكدت "الخطابي" أن فريق الخبراء البارزين تعرض لنفس الإشكاليات التي واجهتها كل المنظمات الدولية والوطنية التي سبقتها من تضليلها من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ومحاولة عرقلة عملها وتغليب الجانب الدعائي على أسس التحقيق الموثقة، وبالرغم من تزويد عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية فريق الخبراء بتقارير موثقة عن هذه الانتهاكات، إلا أنه جرى تجاهلها، ولم تعتمد إلا على بيانات وتوصيات منظمات من لون واحد.

وطالبت المجلس بدعم قدرات منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية باليمن من منطلق أن الآليات الوطنية تبقى دائماً وأبداً لها الأولوية ومقدمة على الآليات الدولية الأخرى.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
02:14 PM

حقوقية يمنية: مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضللت فريق الخبراء البارزين

طالبت مجلس حقوق الإنسان بدعم قدرات منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,408

استعرضت الأكاديمية والناشطة الحقوقية اليمنية أروي الخطابي، اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن منذ يناير 2011، حيث قامت بإصدار تقاريرها الموضوعية بصورة دورية وحققت في العديد من الانتهاكات أهمها؛ استهداف المدنيين، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، واستهداف الطواقم الطبية والمنشآت الصحية والأعيان الثقافية، وتفجير المنازل، والتهجير القسري للمدنيين، داعية المجلس لتسهيل عمل اللجنة والتعاون معها وتمكين أعضائها من الوصول إلى جميع الضحايا وكل المناطق.

وأكدت "الخطابي" أن فريق الخبراء البارزين تعرض لنفس الإشكاليات التي واجهتها كل المنظمات الدولية والوطنية التي سبقتها من تضليلها من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ومحاولة عرقلة عملها وتغليب الجانب الدعائي على أسس التحقيق الموثقة، وبالرغم من تزويد عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية فريق الخبراء بتقارير موثقة عن هذه الانتهاكات، إلا أنه جرى تجاهلها، ولم تعتمد إلا على بيانات وتوصيات منظمات من لون واحد.

وطالبت المجلس بدعم قدرات منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية باليمن من منطلق أن الآليات الوطنية تبقى دائماً وأبداً لها الأولوية ومقدمة على الآليات الدولية الأخرى.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,066
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,173
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,171
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,748

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة