شاهد.. إطلاق 6 عيادات بيطرية متنقلة في جازان
تعتبر الدفعة الأولى للمنطقة
أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان، ست عيادات بيطرية متنقلة في المنطقة.
شملت العيادة البيطرية بالفرع ومكاتبه بمحافظات صبيا وأحد المسارحة والعارضة، ووحدة الوزارة ببلغازي، والوحدة البيطرية بالريث.
وتعتبر الدفعة الأولى للمنطقة من العيادات المتنقلة، كما أنها مجهزة تجهيزًا كاملاً، وسوف تكون رافدًا قويًا لمساعدة الأطباء البيطريين والعاملين في الميدان.
شاهد.. إطلاق 6 عيادات بيطرية متنقلة في جازان
عبدالرحمن السلماني
سبق
2020-06-07
أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان، ست عيادات بيطرية متنقلة في المنطقة.
شملت العيادة البيطرية بالفرع ومكاتبه بمحافظات صبيا وأحد المسارحة والعارضة، ووحدة الوزارة ببلغازي، والوحدة البيطرية بالريث.
وتعتبر الدفعة الأولى للمنطقة من العيادات المتنقلة، كما أنها مجهزة تجهيزًا كاملاً، وسوف تكون رافدًا قويًا لمساعدة الأطباء البيطريين والعاملين في الميدان.
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
05:30 PM
شاهد.. إطلاق 6 عيادات بيطرية متنقلة في جازان
تعتبر الدفعة الأولى للمنطقة
أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان، ست عيادات بيطرية متنقلة في المنطقة.
شملت العيادة البيطرية بالفرع ومكاتبه بمحافظات صبيا وأحد المسارحة والعارضة، ووحدة الوزارة ببلغازي، والوحدة البيطرية بالريث.
وتعتبر الدفعة الأولى للمنطقة من العيادات المتنقلة، كما أنها مجهزة تجهيزًا كاملاً، وسوف تكون رافدًا قويًا لمساعدة الأطباء البيطريين والعاملين في الميدان.