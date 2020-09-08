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"تطمن" تقدم خدماتها لأكثر من 70 ألف مُراجع في مكة المكرمة

عبر 7 مراكز صحية لخدمة كل مَن يشعر بأعراض الفيروس

قدّمت عيادات "تطمن" بمكة المكرمة، خدماتها لأكثر من 70 ألف مراجع حتى الآن؛ وذلك عبر 7 مراكز صحية تشمل: (مركز المنصور، ومركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية، ومركز حداء، ومركز شرائع المجاهدين، ومركز أبو عروة بقطاع الجموم، ومركز غران بقطاع خليص، وكذلك مركز الكامل بقطاع الكامل).

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا COVID-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تطمن" تقدم خدماتها لأكثر من 70 ألف مُراجع في مكة المكرمة
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" بمكة المكرمة، خدماتها لأكثر من 70 ألف مراجع حتى الآن؛ وذلك عبر 7 مراكز صحية تشمل: (مركز المنصور، ومركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية، ومركز حداء، ومركز شرائع المجاهدين، ومركز أبو عروة بقطاع الجموم، ومركز غران بقطاع خليص، وكذلك مركز الكامل بقطاع الكامل).

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا COVID-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
11:32 AM

"تطمن" تقدم خدماتها لأكثر من 70 ألف مُراجع في مكة المكرمة

عبر 7 مراكز صحية لخدمة كل مَن يشعر بأعراض الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّمت عيادات "تطمن" بمكة المكرمة، خدماتها لأكثر من 70 ألف مراجع حتى الآن؛ وذلك عبر 7 مراكز صحية تشمل: (مركز المنصور، ومركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية، ومركز حداء، ومركز شرائع المجاهدين، ومركز أبو عروة بقطاع الجموم، ومركز غران بقطاع خليص، وكذلك مركز الكامل بقطاع الكامل).

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا COVID-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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