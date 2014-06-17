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وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته

أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها

توفي، اليوم الاثنين، الرئيس المصري السابق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر.

وطلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة، وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، ونقل جثمان "مرسي" إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.

وقالت مصادر إعلامية مصرية: إن الداخلية المصرية أعلنت حالة الاستنفار القصوى في البلاد بعد إعلان وفاة "مرسي".

الرئيسية/ أخبار العالم

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وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته
سبق

توفي، اليوم الاثنين، الرئيس المصري السابق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر.

وطلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة، وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، ونقل جثمان "مرسي" إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.

وقالت مصادر إعلامية مصرية: إن الداخلية المصرية أعلنت حالة الاستنفار القصوى في البلاد بعد إعلان وفاة "مرسي".

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
07:04 PM
اخر تعديل
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
08:04 PM

وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته

أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
53
57,654

توفي، اليوم الاثنين، الرئيس المصري السابق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر.

وطلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة، وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، ونقل جثمان "مرسي" إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.

وقالت مصادر إعلامية مصرية: إن الداخلية المصرية أعلنت حالة الاستنفار القصوى في البلاد بعد إعلان وفاة "مرسي".

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