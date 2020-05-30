بايرن ميونيخ يمطر شباك فورتونا دوسلدورف بخماسية .. وشالكة يواصل السقوط

لحساب الجولة 29 من الدوري الألماني

أمطر بايرن ميونيخ شباك ضيفه فورتونا دوسلدورف بخماسية نظيفة اليوم السبت في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب " أليانز أرينا" لحساب الجولة 29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل أهداف البافاري كل من الدنماركي ماتياس يورغنسن (15 خطأ في مرماه) والفرنسي بنجامين بافار (29) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين بالدقائق (43 و50) والكندي ألفونسو ديفيس (52).

بهذا الفوز عزز بايرن صدارته برصيد 67 نقطة، بينما تجمد ضيفه عند 27 نقطة في المركز السادس عشر، ليبقى في منطقة الخطر.

وحقق اينتراخت فرانكفورت فوزًا ثمينًا بتغلبه المفاجئ خارج أرضه على فولفسبورغ بهدفين مقابل هدف.

سجل البرتغالي أندري سيلفا المعار من ميلان، والياباني داييتشي كامادا هدفي الضيف في الدقيقتين ٢٧ من ركلة جزاء و٨٥ ، بينما سجل هدف فولفسبورغ السويسري كيفن مبابو في الدقيقة ٥٨.

بات في رصيد فرانكفورت ٣٢ نقطة في المركز الثاني عشر ويملك لقاءً مؤجلاً فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند ٤٢ نقطة في المركز السادس.

وواصل فيردر بريمن صحوته واقتنص فوزًا غاليًا من مضيفه شالكة بهدف دون رد، في اللقاء الذي استضافه ملعب "فيلتنس أرينا" وهذه هي الخسارة الرابعة تواليًا لأصحاب الضيافة بعد العودة.

كما واصل هرتا برلين نتائجه الرائعة وحقق فوزًا على ضيفه أوغسبورغ بثنائية نظيفة، فيما تغلب هوفنهايم على مضيفه ماينز بهدف دون مقابل.