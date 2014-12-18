النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قرار مفاجئ من "أبل" بسبب انتشار "أوميكرون"

أصدرت شركة "أبل" الأمريكية قراراً مفاجئاً، بسبب انتشار متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض "كوفيد-19".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك؛ في تصريحات نقلتها شبكة "بلومبرج"، إنها اتخذت قراراً بعدم إعادة موظفيها على مستوى العالم، إلى المكاتب التي كانت مقررة في الأول من فبراير 2022، بسبب انتشار متحور "أوميكرون".

ولم يحدّد كوك التاريخ الجديد لعودة الموظفين إلى مكاتبهم.

وقال تيم كوك: "نؤجل بدء عملنا التجريبي الهجين إلى تاريخ لم يتحدّد بعد".

وتابع بقوله "تظل مكاتبنا مفتوحة والعديد من زملائنا يأتون بانتظام، بما في ذلك فرقنا في الصين الكبرى وأماكن أخرى".

وأشار كوك؛ إلى أن ارتفاع الحالات في أجزاءٍ كثيرة من العالم، وظهور سلالة جديدة من الفيروس، هما سبب القرار.

وشجّع كوك؛ موظفي "أبل" على الحصول على جرعة معزّزة من اللقاح، بعد يومٍ واحدٍ من إخبار جوجل للموظفين، أنه يجب عليهم الامتثال لسياسات اللقاح بحلول 18 يناير أو مواجهة خسارة رواتبهم، وفي النهاية وظائفهم.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
قرار مفاجئ من "أبل" بسبب انتشار "أوميكرون"
سبق

أصدرت شركة "أبل" الأمريكية قراراً مفاجئاً، بسبب انتشار متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض "كوفيد-19".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك؛ في تصريحات نقلتها شبكة "بلومبرج"، إنها اتخذت قراراً بعدم إعادة موظفيها على مستوى العالم، إلى المكاتب التي كانت مقررة في الأول من فبراير 2022، بسبب انتشار متحور "أوميكرون".

ولم يحدّد كوك التاريخ الجديد لعودة الموظفين إلى مكاتبهم.

وقال تيم كوك: "نؤجل بدء عملنا التجريبي الهجين إلى تاريخ لم يتحدّد بعد".

وتابع بقوله "تظل مكاتبنا مفتوحة والعديد من زملائنا يأتون بانتظام، بما في ذلك فرقنا في الصين الكبرى وأماكن أخرى".

وأشار كوك؛ إلى أن ارتفاع الحالات في أجزاءٍ كثيرة من العالم، وظهور سلالة جديدة من الفيروس، هما سبب القرار.

وشجّع كوك؛ موظفي "أبل" على الحصول على جرعة معزّزة من اللقاح، بعد يومٍ واحدٍ من إخبار جوجل للموظفين، أنه يجب عليهم الامتثال لسياسات اللقاح بحلول 18 يناير أو مواجهة خسارة رواتبهم، وفي النهاية وظائفهم.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
10:43 AM

قرار مفاجئ من "أبل" بسبب انتشار "أوميكرون"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
637

أصدرت شركة "أبل" الأمريكية قراراً مفاجئاً، بسبب انتشار متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض "كوفيد-19".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك؛ في تصريحات نقلتها شبكة "بلومبرج"، إنها اتخذت قراراً بعدم إعادة موظفيها على مستوى العالم، إلى المكاتب التي كانت مقررة في الأول من فبراير 2022، بسبب انتشار متحور "أوميكرون".

ولم يحدّد كوك التاريخ الجديد لعودة الموظفين إلى مكاتبهم.

وقال تيم كوك: "نؤجل بدء عملنا التجريبي الهجين إلى تاريخ لم يتحدّد بعد".

وتابع بقوله "تظل مكاتبنا مفتوحة والعديد من زملائنا يأتون بانتظام، بما في ذلك فرقنا في الصين الكبرى وأماكن أخرى".

وأشار كوك؛ إلى أن ارتفاع الحالات في أجزاءٍ كثيرة من العالم، وظهور سلالة جديدة من الفيروس، هما سبب القرار.

وشجّع كوك؛ موظفي "أبل" على الحصول على جرعة معزّزة من اللقاح، بعد يومٍ واحدٍ من إخبار جوجل للموظفين، أنه يجب عليهم الامتثال لسياسات اللقاح بحلول 18 يناير أو مواجهة خسارة رواتبهم، وفي النهاية وظائفهم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,628
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,816
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,489
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,424

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة