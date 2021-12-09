محافظ شرورة يكرم رواد التطوع ويدشن ٢٠٧ فرص تطوعية

رعى توقيع شراكة لمركز التنمية الاجتماعية والمستشفى العام

رعى محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، حفل تكريم رواد التطوع بشرورة الذي أقامه مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، وبحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بشرورة وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة.



وبهذه المناسبة ألقى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري، كلمة أوضح فيها أهمية اليوم العالمي للتطوع كمناسبة سنوية يتم خلالها تكريم المتطوعين والاعتراف بجهودهم، وتشجيع العمل التطوعي وزيادة أعداد المتطوعين، وقد دشن المحافظ تزامناً مع هذا اليوم ٢٠٧ فرص تطوعية بمعدل ١٩٢٣ ساعة تطوعية بمشاركة ١٣١١ متطوعًا.



وشاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن إنجازات مركز التنمية الاجتماعية بشرورة وما حققه من إنجازات في التطوع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، فيما رعى المحافظ ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية؛ توقيع شراكة مجتمعية لمركز التنمية الاجتماعية بشرورة ومستشفى شرورة العام، وشراكة مجتمعية لمركز التنمية الاجتماعية بشرورة وبلدية شرورة.



إلى هذا كرم المحافظ العنزي رواد التطوع بالمحافظة والممثلة بمجالس إدارات الجمعيات الأهلية والتعاونية ولجنة التنمية، كما كرم أكثر مشارك في الفرص التطوعية بالمحافظة وأكثر متبرع بالدم بالمحافظة لعام ٢٠٢١م.