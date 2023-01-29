"السبيعي" يقلد "الثبيتي" رتبة "نقيب"

قلّد مدير شرطة محافظة بلقرن المقدم شجاع بن ناصر السبيعي، في مكتبه، مدير شرطة عفراء النقيب سعيد الثبيتي؛ رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم، بترقيته من رتبة "ملازم اول".

وهنّأ المقدم "السبيعي" النقيب "الثبيتيِ" بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزاً له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن.