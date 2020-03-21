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محافظ الأفلاج يشدِّد على تكثيف الرقابة على الأسعار بالمحال التجارية والمنشآت التموينية

يتابع أعمال البلديات والمراكز لتوجيه المسؤولين بمتابعة المراقبين والمختصين

شدَّد محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني على الجهات ذات الاختصاص بتكثيف الجولات الميدانية، ومتابعة المحال التجارية، والمنشآت التموينية، وأسواق الخضار، ومراقبة الأسعار، وفرض الإجراءات النظامية والعقوبات بحق مَن يخالف التعليمات أو يرفع أسعار بعض السلع.

وتفصيلاً، يتابع محافظ الأفلاج الأعمال التي تقدمها بلديات المحافظة والمراكز للتشديد على المسؤولين بمتابعة أعمال المراقبين والمختصين، وتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير، والتأكد من تنفيذها وتطبيقها في المرافق العامة والأسواق والمنشآت التموينية، والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمواد الغذائية والمطاعم بتطبيق الإجرائية الوقائية والاحترازية الموصى بتنفيذها.

فيروس كورونا الجديد الأفلاج

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محافظ الأفلاج يشدِّد على تكثيف الرقابة على الأسعار بالمحال التجارية والمنشآت التموينية
سبق

شدَّد محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني على الجهات ذات الاختصاص بتكثيف الجولات الميدانية، ومتابعة المحال التجارية، والمنشآت التموينية، وأسواق الخضار، ومراقبة الأسعار، وفرض الإجراءات النظامية والعقوبات بحق مَن يخالف التعليمات أو يرفع أسعار بعض السلع.

وتفصيلاً، يتابع محافظ الأفلاج الأعمال التي تقدمها بلديات المحافظة والمراكز للتشديد على المسؤولين بمتابعة أعمال المراقبين والمختصين، وتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير، والتأكد من تنفيذها وتطبيقها في المرافق العامة والأسواق والمنشآت التموينية، والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمواد الغذائية والمطاعم بتطبيق الإجرائية الوقائية والاحترازية الموصى بتنفيذها.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
12:47 AM

محافظ الأفلاج يشدِّد على تكثيف الرقابة على الأسعار بالمحال التجارية والمنشآت التموينية

يتابع أعمال البلديات والمراكز لتوجيه المسؤولين بمتابعة المراقبين والمختصين

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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شدَّد محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني على الجهات ذات الاختصاص بتكثيف الجولات الميدانية، ومتابعة المحال التجارية، والمنشآت التموينية، وأسواق الخضار، ومراقبة الأسعار، وفرض الإجراءات النظامية والعقوبات بحق مَن يخالف التعليمات أو يرفع أسعار بعض السلع.

وتفصيلاً، يتابع محافظ الأفلاج الأعمال التي تقدمها بلديات المحافظة والمراكز للتشديد على المسؤولين بمتابعة أعمال المراقبين والمختصين، وتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير، والتأكد من تنفيذها وتطبيقها في المرافق العامة والأسواق والمنشآت التموينية، والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمواد الغذائية والمطاعم بتطبيق الإجرائية الوقائية والاحترازية الموصى بتنفيذها.

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