الشمالية.. صيانة دورية لمنظومة خدمات الحدائق العامة والمتنزهات

"الأمانة": تركيب ألعاب الأطفال والتأكيد على توفير مكان ترفيهي آمن

تنفّذ أمانة منطقة الحدود الشمالية، الأعمال الدورية لصيانة وتركيب ألعاب الأطفال بالحدائق العامة والمتنزهات، والتأكد من اكتمال منظومة الخدمات والتجهيزات.

وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية، بذل كل الجهود والاهتمام بالمتنزهات والحدائق العامة من خلال الأعمال الدورية والصيانة المستمرة وتوفير مكان ترفيهي آمن للمواطنين والمقيمين؛ حيث بلغت مساحة هذه المسطحات في مدينة عرعر نحو 2.494.356 متراً مربعاً.