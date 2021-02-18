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في سباق الخيل.. 8 أشواط غداً في انطلاق كأس السعودية 2021

يعد الأغلى في العالم منفرداً بـ 20 مليون دولار

تنطلق، غداً الجمعة، على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالرياض بطولة كأس السعودية 2021 في نسختها الثانية التي تُعد الأغلى بجوائز تبلغ 5 , 30 مليون دولار أمريكي موزعة على 16 شوطاً تمثل سباقات عالمية متنوعة ما بين المضمار الرملي والعشبي , فيما تبلغ جائزة شوط كأس السعودية الذي سيقام السبت، ويعد الأغلى في العالم منفرداً بـ 20 مليون دولار أمريكي.

وأنهى نادي سباقات الخيل جميع الترتيبات والتحضيرات لانطلاق الحدث العالمي، الذي يُقام على مدار يومي ( الجمعة والسبت 19 ـ 20 فبراير الجاري)، حيث أقيمت قرعة أشواط البطولة التي وُزعت من خلالها الجياد على أماكن الانطلاق لكل شوط.

ويقام غداً تحدي الخيالة الدوليين " بمشاركة 16 فارساً منهم 6 فارسات و6 فرسان دوليين، بالإضافة إلى اثنين من الفرسان المحترفين المتواجدين بصورة دائمة في الميدان، هما السعودي عادل الفريدي والبنمي ويجبرتو راموس, على 4 أشواط جائزة كل شوط 400 ألف دولار أمريكي, ويُقام أيضاً الشوط السعودي الدولي "تكافؤ" على الميدان العشبي وجائزته 500 ألف دولار، إذ يعد إضافة جديدة هذا العام في يوم تحدي الخيالة العالميين.

وتتواصل السباقات يوم السبت وتشهد مشاركة عالمية واسعة النقاط من خلال الشوط الأول على كأس نيوم، والشوط الثاني على كأس الـ1351 وجائزة كل منهما مليون دولار أمريكي, والشوط الثالث لثاني أغلى الكؤوس بعد كأس البحر الأحمر الذي تبلغ جائزته 5 , 2 مليون دولار أمريكي , فيما خُصص الشوط الرابع لـ "جائزة نادي سباقات الخيل" للخيل المحلية، وتبلغ جائزته مليون دولار أمريكي، فيما سيكون عنوان الشوط الخامس "كأس العبية" للخيل العربية وجائزته 2 مليون دولار أمريكي والشوط السادس على جائزة ديربي السعودية وتبلغ جائزته 5 , 1 مليون دولار أمريكي، وسيكون الشوط السابع "كأس الرياض للسرعة" وجائزته 5 , 1 مليون دولار.

كأس السعودية سباق الخيل كأس السعودية 2021 سباقات الخيل

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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في سباق الخيل.. 8 أشواط غداً في انطلاق كأس السعودية 2021
سبق

تنطلق، غداً الجمعة، على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالرياض بطولة كأس السعودية 2021 في نسختها الثانية التي تُعد الأغلى بجوائز تبلغ 5 , 30 مليون دولار أمريكي موزعة على 16 شوطاً تمثل سباقات عالمية متنوعة ما بين المضمار الرملي والعشبي , فيما تبلغ جائزة شوط كأس السعودية الذي سيقام السبت، ويعد الأغلى في العالم منفرداً بـ 20 مليون دولار أمريكي.

وأنهى نادي سباقات الخيل جميع الترتيبات والتحضيرات لانطلاق الحدث العالمي، الذي يُقام على مدار يومي ( الجمعة والسبت 19 ـ 20 فبراير الجاري)، حيث أقيمت قرعة أشواط البطولة التي وُزعت من خلالها الجياد على أماكن الانطلاق لكل شوط.

ويقام غداً تحدي الخيالة الدوليين " بمشاركة 16 فارساً منهم 6 فارسات و6 فرسان دوليين، بالإضافة إلى اثنين من الفرسان المحترفين المتواجدين بصورة دائمة في الميدان، هما السعودي عادل الفريدي والبنمي ويجبرتو راموس, على 4 أشواط جائزة كل شوط 400 ألف دولار أمريكي, ويُقام أيضاً الشوط السعودي الدولي "تكافؤ" على الميدان العشبي وجائزته 500 ألف دولار، إذ يعد إضافة جديدة هذا العام في يوم تحدي الخيالة العالميين.

وتتواصل السباقات يوم السبت وتشهد مشاركة عالمية واسعة النقاط من خلال الشوط الأول على كأس نيوم، والشوط الثاني على كأس الـ1351 وجائزة كل منهما مليون دولار أمريكي, والشوط الثالث لثاني أغلى الكؤوس بعد كأس البحر الأحمر الذي تبلغ جائزته 5 , 2 مليون دولار أمريكي , فيما خُصص الشوط الرابع لـ "جائزة نادي سباقات الخيل" للخيل المحلية، وتبلغ جائزته مليون دولار أمريكي، فيما سيكون عنوان الشوط الخامس "كأس العبية" للخيل العربية وجائزته 2 مليون دولار أمريكي والشوط السادس على جائزة ديربي السعودية وتبلغ جائزته 5 , 1 مليون دولار أمريكي، وسيكون الشوط السابع "كأس الرياض للسرعة" وجائزته 5 , 1 مليون دولار.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
10:00 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
12:59 AM

في سباق الخيل.. 8 أشواط غداً في انطلاق كأس السعودية 2021

يعد الأغلى في العالم منفرداً بـ 20 مليون دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق، غداً الجمعة، على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالرياض بطولة كأس السعودية 2021 في نسختها الثانية التي تُعد الأغلى بجوائز تبلغ 5 , 30 مليون دولار أمريكي موزعة على 16 شوطاً تمثل سباقات عالمية متنوعة ما بين المضمار الرملي والعشبي , فيما تبلغ جائزة شوط كأس السعودية الذي سيقام السبت، ويعد الأغلى في العالم منفرداً بـ 20 مليون دولار أمريكي.

وأنهى نادي سباقات الخيل جميع الترتيبات والتحضيرات لانطلاق الحدث العالمي، الذي يُقام على مدار يومي ( الجمعة والسبت 19 ـ 20 فبراير الجاري)، حيث أقيمت قرعة أشواط البطولة التي وُزعت من خلالها الجياد على أماكن الانطلاق لكل شوط.

ويقام غداً تحدي الخيالة الدوليين " بمشاركة 16 فارساً منهم 6 فارسات و6 فرسان دوليين، بالإضافة إلى اثنين من الفرسان المحترفين المتواجدين بصورة دائمة في الميدان، هما السعودي عادل الفريدي والبنمي ويجبرتو راموس, على 4 أشواط جائزة كل شوط 400 ألف دولار أمريكي, ويُقام أيضاً الشوط السعودي الدولي "تكافؤ" على الميدان العشبي وجائزته 500 ألف دولار، إذ يعد إضافة جديدة هذا العام في يوم تحدي الخيالة العالميين.

وتتواصل السباقات يوم السبت وتشهد مشاركة عالمية واسعة النقاط من خلال الشوط الأول على كأس نيوم، والشوط الثاني على كأس الـ1351 وجائزة كل منهما مليون دولار أمريكي, والشوط الثالث لثاني أغلى الكؤوس بعد كأس البحر الأحمر الذي تبلغ جائزته 5 , 2 مليون دولار أمريكي , فيما خُصص الشوط الرابع لـ "جائزة نادي سباقات الخيل" للخيل المحلية، وتبلغ جائزته مليون دولار أمريكي، فيما سيكون عنوان الشوط الخامس "كأس العبية" للخيل العربية وجائزته 2 مليون دولار أمريكي والشوط السادس على جائزة ديربي السعودية وتبلغ جائزته 5 , 1 مليون دولار أمريكي، وسيكون الشوط السابع "كأس الرياض للسرعة" وجائزته 5 , 1 مليون دولار.

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