النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الانضباط" توقف لاعبين أهلاويين ٨ مباريات.. وتُغرم النصر مالياً

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم خمسة قرارات جاءت على النحو التالي:

القرار الأول: إيقاف لاعب النادي الأهلي كلاوديومير دي سوزا (4 مباريات)، وإلزامه بدفع غرامة (40,000 ريال)، لتلفظه بألفاظ مهينة تجاه مسؤول المباراة، أمام الفيحاء.

القرار الثاني: إيقاف لاعب النادي الأهلي سعيد المولد (4 مباريات)، وإلزامه بدفع غرامة (40,000 ريال)، لتلفظه بألفاظ بذيئة ومهينة تجاه مسؤول المباراة، أمام الفيحاء.

القرار الثالث: إلزام مدرب نادي الشباب دانيال كارينيو بدفع غرامة (10,000 ريال)، لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية الصادرة من رابطة دوري المحترفين، أمام الهلال.

القرار الرابع: إلزام نائب رئيس نادي الشباب خالد الثنيان بدفع غرامة (20,000 ريال)، لدخوله إلى غرف اللاعبين عبر مضمار الملعب على الرغم من عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي، أمام الهلال.

القرار الخامس: إلزام نادي النصر بدفع غرامة (100,000 ريال)، لقيام جماهيره بقذف علبة مياه أصابت أحد مسؤولي المباراة، أمام الباطن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الانضباط" توقف لاعبين أهلاويين ٨ مباريات.. وتُغرم النصر مالياً
سبق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم خمسة قرارات جاءت على النحو التالي:

القرار الأول: إيقاف لاعب النادي الأهلي كلاوديومير دي سوزا (4 مباريات)، وإلزامه بدفع غرامة (40,000 ريال)، لتلفظه بألفاظ مهينة تجاه مسؤول المباراة، أمام الفيحاء.

القرار الثاني: إيقاف لاعب النادي الأهلي سعيد المولد (4 مباريات)، وإلزامه بدفع غرامة (40,000 ريال)، لتلفظه بألفاظ بذيئة ومهينة تجاه مسؤول المباراة، أمام الفيحاء.

القرار الثالث: إلزام مدرب نادي الشباب دانيال كارينيو بدفع غرامة (10,000 ريال)، لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية الصادرة من رابطة دوري المحترفين، أمام الهلال.

القرار الرابع: إلزام نائب رئيس نادي الشباب خالد الثنيان بدفع غرامة (20,000 ريال)، لدخوله إلى غرف اللاعبين عبر مضمار الملعب على الرغم من عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي، أمام الهلال.

القرار الخامس: إلزام نادي النصر بدفع غرامة (100,000 ريال)، لقيام جماهيره بقذف علبة مياه أصابت أحد مسؤولي المباراة، أمام الباطن.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
07:28 PM

"الانضباط" توقف لاعبين أهلاويين ٨ مباريات.. وتُغرم النصر مالياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
29
25,154

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم خمسة قرارات جاءت على النحو التالي:

القرار الأول: إيقاف لاعب النادي الأهلي كلاوديومير دي سوزا (4 مباريات)، وإلزامه بدفع غرامة (40,000 ريال)، لتلفظه بألفاظ مهينة تجاه مسؤول المباراة، أمام الفيحاء.

القرار الثاني: إيقاف لاعب النادي الأهلي سعيد المولد (4 مباريات)، وإلزامه بدفع غرامة (40,000 ريال)، لتلفظه بألفاظ بذيئة ومهينة تجاه مسؤول المباراة، أمام الفيحاء.

القرار الثالث: إلزام مدرب نادي الشباب دانيال كارينيو بدفع غرامة (10,000 ريال)، لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية الصادرة من رابطة دوري المحترفين، أمام الهلال.

القرار الرابع: إلزام نائب رئيس نادي الشباب خالد الثنيان بدفع غرامة (20,000 ريال)، لدخوله إلى غرف اللاعبين عبر مضمار الملعب على الرغم من عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي، أمام الهلال.

القرار الخامس: إلزام نادي النصر بدفع غرامة (100,000 ريال)، لقيام جماهيره بقذف علبة مياه أصابت أحد مسؤولي المباراة، أمام الباطن.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,900
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة