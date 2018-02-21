"الانضباط" توقف لاعبين أهلاويين ٨ مباريات.. وتُغرم النصر مالياً

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم خمسة قرارات جاءت على النحو التالي:

القرار الأول: إيقاف لاعب النادي الأهلي كلاوديومير دي سوزا (4 مباريات)، وإلزامه بدفع غرامة (40,000 ريال)، لتلفظه بألفاظ مهينة تجاه مسؤول المباراة، أمام الفيحاء.

القرار الثاني: إيقاف لاعب النادي الأهلي سعيد المولد (4 مباريات)، وإلزامه بدفع غرامة (40,000 ريال)، لتلفظه بألفاظ بذيئة ومهينة تجاه مسؤول المباراة، أمام الفيحاء.

القرار الثالث: إلزام مدرب نادي الشباب دانيال كارينيو بدفع غرامة (10,000 ريال)، لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية الصادرة من رابطة دوري المحترفين، أمام الهلال.

القرار الرابع: إلزام نائب رئيس نادي الشباب خالد الثنيان بدفع غرامة (20,000 ريال)، لدخوله إلى غرف اللاعبين عبر مضمار الملعب على الرغم من عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي، أمام الهلال.

القرار الخامس: إلزام نادي النصر بدفع غرامة (100,000 ريال)، لقيام جماهيره بقذف علبة مياه أصابت أحد مسؤولي المباراة، أمام الباطن.