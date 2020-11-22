"الوطني للأرصاد" يكشف حقيقة تأثر أجواء المملكة بالإعصار GATI

في تقرير ثانٍ أصدره المركز حول التوقعات خلال الـ 24 ساعة المقبلة

أكّد المركز الوطني للأرصاد، أنه لا تأثير مباشراً على أجواء #المملكة من الحالة المدارية GATI في بحر العرب.

وفي تقريره الثاني عن الحالة، أوضح المركز أن التوقعات خلال الـ 24 ساعة المقبلة بحسبما تشير إليه خرائط الطقس ومخرجات النماذج العددية توضح أن تصنيف الحالة هو إعصار مداري من الدرجة الأولى يتحرّك باتجاه الغرب.

وأوضح المركز أن تأثيرات الإعصار تتمثل في أمطار غزيرة ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج على جمهورية الصومال وخليج عدن والسواحل اليمنية مؤكداً أنه لا يوجد تأثير مباشر للإعصار على أجواء المملكة.