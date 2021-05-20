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الإمارات والبحرين تُدينان استهداف الحوثي جازان بطائرة مفخخة

أكّدتا أن استمرار هذه الهجمات يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي

أعربت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اليوم عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في منطقة جازان بالمملكة، من خلال طائرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف.

وأكّدتا أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي الانقلابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وطالبتا في الوقت نفسه المجتمع الدولي بأن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، وهذا دليل جديد على سعي هذه الميليشيات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدتا تضامنهما الكامل مع المملكة العربية السعودية تجاه هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمهما في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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الإمارات والبحرين تُدينان استهداف الحوثي جازان بطائرة مفخخة
سبق

أعربت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اليوم عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في منطقة جازان بالمملكة، من خلال طائرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف.

وأكّدتا أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي الانقلابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وطالبتا في الوقت نفسه المجتمع الدولي بأن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، وهذا دليل جديد على سعي هذه الميليشيات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدتا تضامنهما الكامل مع المملكة العربية السعودية تجاه هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمهما في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
06:35 PM

الإمارات والبحرين تُدينان استهداف الحوثي جازان بطائرة مفخخة

أكّدتا أن استمرار هذه الهجمات يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,852

أعربت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اليوم عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في منطقة جازان بالمملكة، من خلال طائرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف.

وأكّدتا أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي الانقلابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وطالبتا في الوقت نفسه المجتمع الدولي بأن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، وهذا دليل جديد على سعي هذه الميليشيات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدتا تضامنهما الكامل مع المملكة العربية السعودية تجاه هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمهما في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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