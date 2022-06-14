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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق تركيا

ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن زلزالًا بقوة 5.7 درجة ضرب ولاية بينغول شرق تركيا.

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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق تركيا
سبق

ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن زلزالًا بقوة 5.7 درجة ضرب ولاية بينغول شرق تركيا.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
06:16 PM

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق تركيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن زلزالًا بقوة 5.7 درجة ضرب ولاية بينغول شرق تركيا.

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