ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن زلزالًا بقوة 5.7 درجة ضرب ولاية بينغول شرق تركيا.
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق تركيا
ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن زلزالًا بقوة 5.7 درجة ضرب ولاية بينغول شرق تركيا.
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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق تركياصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-14
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
06:16 PM
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق تركيا
ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن زلزالًا بقوة 5.7 درجة ضرب ولاية بينغول شرق تركيا.
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