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جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة تشيّع شهيد الواجب الرقيب "عسيري"

محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد

أدى جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب عبدالمحسن بن أحمد محمد عسيري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة, المصلين بالجامع الكبير بالمركز, الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - وتعازي سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة عسير لذي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

من جهتهم عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعًا عن الوطن وسام فخر لهم, داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.

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جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة تشيّع شهيد الواجب الرقيب "عسيري"
سبق

أدى جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب عبدالمحسن بن أحمد محمد عسيري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة, المصلين بالجامع الكبير بالمركز, الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - وتعازي سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة عسير لذي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

من جهتهم عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعًا عن الوطن وسام فخر لهم, داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
03:19 PM

جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة تشيّع شهيد الواجب الرقيب "عسيري"

محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - محايل عسير
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أدى جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب عبدالمحسن بن أحمد محمد عسيري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة, المصلين بالجامع الكبير بالمركز, الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - وتعازي سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة عسير لذي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

من جهتهم عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعًا عن الوطن وسام فخر لهم, داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.

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