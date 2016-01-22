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"سبق" تُسهم في العثور على الإماراتي "مفقود الحرم" .. وأخوه: اتصال شرطي

غاب أكثر من 3 أيام والجهات الأمنية تبحث .. شكر وتقدير للجهود ودعاء للمملكة

أسهمت "سبق"، بعد الله، في لمِّ شمل أسرة المعتمر الإماراتي "الدرمكي"؛ بذويه في أقل من 24 ساعة من نشرها مناشدة شقيقه بعنوان: "الجهات الأمنية تكثّف البحث عن إماراتي يعاني مرضاً نفسياً فُقِد بالحرم".

تفصيلاً؛ رفع شقيقه شكره وتقديره لـ "سبق"، والجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة، وشرطة الحرم المكي الشريف، لما قامت به من تجاوب وبحث عن شقيقه الذي فُقِدَ لأكثر من ثلاثة أيام.

وأردف: "بعد النشر عن فقدان أخي في (سبق) وردنا اتصالٌ من شرطة أجياد يفيدنا بالعثور عليه خارج الحرم المكي الشريف وهو بصحة جيدة، ولله الحمد، وتوجّهت لتسلمه".

واختتم حديثه بالدعاء للمملكة، وأن يحفظ هذا البلد الشقيق، وما يقدمه من خدمات لزوّار بيت الله، ولسفارة بلاده في متابعتها موضوع اختفاء شقيقه حتى لحظة العثور عليه.

الجهات الأمنية تكثّف البحث عن إماراتي يعاني مرضاً نفسياً فُقِد بالحرم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تُسهم في العثور على الإماراتي "مفقود الحرم" .. وأخوه: اتصال شرطي
سبق

أسهمت "سبق"، بعد الله، في لمِّ شمل أسرة المعتمر الإماراتي "الدرمكي"؛ بذويه في أقل من 24 ساعة من نشرها مناشدة شقيقه بعنوان: "الجهات الأمنية تكثّف البحث عن إماراتي يعاني مرضاً نفسياً فُقِد بالحرم".

تفصيلاً؛ رفع شقيقه شكره وتقديره لـ "سبق"، والجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة، وشرطة الحرم المكي الشريف، لما قامت به من تجاوب وبحث عن شقيقه الذي فُقِدَ لأكثر من ثلاثة أيام.

وأردف: "بعد النشر عن فقدان أخي في (سبق) وردنا اتصالٌ من شرطة أجياد يفيدنا بالعثور عليه خارج الحرم المكي الشريف وهو بصحة جيدة، ولله الحمد، وتوجّهت لتسلمه".

واختتم حديثه بالدعاء للمملكة، وأن يحفظ هذا البلد الشقيق، وما يقدمه من خدمات لزوّار بيت الله، ولسفارة بلاده في متابعتها موضوع اختفاء شقيقه حتى لحظة العثور عليه.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
01:17 PM
اخر تعديل
22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
05:12 PM

"سبق" تُسهم في العثور على الإماراتي "مفقود الحرم" .. وأخوه: اتصال شرطي

غاب أكثر من 3 أيام والجهات الأمنية تبحث .. شكر وتقدير للجهود ودعاء للمملكة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
7
14,937

أسهمت "سبق"، بعد الله، في لمِّ شمل أسرة المعتمر الإماراتي "الدرمكي"؛ بذويه في أقل من 24 ساعة من نشرها مناشدة شقيقه بعنوان: "الجهات الأمنية تكثّف البحث عن إماراتي يعاني مرضاً نفسياً فُقِد بالحرم".

تفصيلاً؛ رفع شقيقه شكره وتقديره لـ "سبق"، والجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة، وشرطة الحرم المكي الشريف، لما قامت به من تجاوب وبحث عن شقيقه الذي فُقِدَ لأكثر من ثلاثة أيام.

وأردف: "بعد النشر عن فقدان أخي في (سبق) وردنا اتصالٌ من شرطة أجياد يفيدنا بالعثور عليه خارج الحرم المكي الشريف وهو بصحة جيدة، ولله الحمد، وتوجّهت لتسلمه".

واختتم حديثه بالدعاء للمملكة، وأن يحفظ هذا البلد الشقيق، وما يقدمه من خدمات لزوّار بيت الله، ولسفارة بلاده في متابعتها موضوع اختفاء شقيقه حتى لحظة العثور عليه.

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