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للمرة الأولى منذ 6 مارس.. خام "برنت" يتجاوز 43 دولاراً للبرميل

جاء بعدما قررت دول مجموعة "أوبك+" تمديد تخفيضات الإنتاج الحالي

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، فوق مستوى 43 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 مارس الماضي.

وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 40 دولاراً للبرميل، بارتفاع نسبته 1.14% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 42.98 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.61%، وفقاً لبيانات "بلومبرغ".

ووفق "روسيا اليوم"، في وقت سابق من التعاملات كان خام "برنت" قد صعد فوق مستوى 43 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 مارس 2020.

وجاء الارتفاع بعدما قررت دول مجموعة "أوبك+"، السبت الماضي، تمديد تخفيضات الإنتاج الحالي (9.7 مليون برميل يومياً) لشهر إضافي.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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للمرة الأولى منذ 6 مارس.. خام "برنت" يتجاوز 43 دولاراً للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، فوق مستوى 43 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 مارس الماضي.

وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 40 دولاراً للبرميل، بارتفاع نسبته 1.14% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 42.98 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.61%، وفقاً لبيانات "بلومبرغ".

ووفق "روسيا اليوم"، في وقت سابق من التعاملات كان خام "برنت" قد صعد فوق مستوى 43 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 مارس 2020.

وجاء الارتفاع بعدما قررت دول مجموعة "أوبك+"، السبت الماضي، تمديد تخفيضات الإنتاج الحالي (9.7 مليون برميل يومياً) لشهر إضافي.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
09:56 AM

للمرة الأولى منذ 6 مارس.. خام "برنت" يتجاوز 43 دولاراً للبرميل

جاء بعدما قررت دول مجموعة "أوبك+" تمديد تخفيضات الإنتاج الحالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، فوق مستوى 43 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 مارس الماضي.

وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 40 دولاراً للبرميل، بارتفاع نسبته 1.14% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 42.98 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.61%، وفقاً لبيانات "بلومبرغ".

ووفق "روسيا اليوم"، في وقت سابق من التعاملات كان خام "برنت" قد صعد فوق مستوى 43 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 مارس 2020.

وجاء الارتفاع بعدما قررت دول مجموعة "أوبك+"، السبت الماضي، تمديد تخفيضات الإنتاج الحالي (9.7 مليون برميل يومياً) لشهر إضافي.

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