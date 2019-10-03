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القنصلية البريطانية تكرِّم الجهات المساهمة في خدمة الحجاج بالمدينة المنورة

أشادت بالتطور الملحوظ في المشاريع التي تستوعب المزيد من الزوَّار والمعتمرين

كرَّمت القنصلية البريطانية بجدة اليوم عددًا من الجهات الحكومية والخاصة التي أسهمت في خدمة الحجاج البريطانيين بموسم حج عام ١٤٤٠هـ، بحضور القنصل العام البريطاني بجدة سيف أشر، وعدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة، وذلك بفندق دار الإيمان إنتركونتيننتال بالمدينة المنورة.

وشهد الحفل تكريم فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة والمؤسسة الأهلية للأدلاء ومستشفى الملك فهد والخطوط السعودية وفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمنطقة.

وقدم القنصل العام البريطاني بجدة شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على العناية والاهتمام بجميع الحجاج لتأدية حجهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، منوهًا بالخدمات المقدَّمة من جميع العاملين في الحج، خاصة التي قدموها للحجاج البريطانيين، ولحجاج بيت الله الحرام عامة؛ ما أدى إلى نجاح موسم حج عام ١٤٤٠هـ.

وقال القنصل العام البريطاني: إن المملكة العربية السعودية تستضيف سنويًّا أكثر من 25 ألف مسلم بريطاني لأداء الحج، وأكثر من 100 ألف معتمر. مشيدًا بالتطور الملحوظ في المشاريع والخدمات التي ستسهم من استيعاب أعداد كبيرة من الزوار والمعتمرين. مشيرًا إلى أن حكومة بلاده ستواصل دعم وتطوير الشراكات التجارية بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

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القنصلية البريطانية تكرِّم الجهات المساهمة في خدمة الحجاج بالمدينة المنورة
سبق

كرَّمت القنصلية البريطانية بجدة اليوم عددًا من الجهات الحكومية والخاصة التي أسهمت في خدمة الحجاج البريطانيين بموسم حج عام ١٤٤٠هـ، بحضور القنصل العام البريطاني بجدة سيف أشر، وعدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة، وذلك بفندق دار الإيمان إنتركونتيننتال بالمدينة المنورة.

وشهد الحفل تكريم فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة والمؤسسة الأهلية للأدلاء ومستشفى الملك فهد والخطوط السعودية وفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمنطقة.

وقدم القنصل العام البريطاني بجدة شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على العناية والاهتمام بجميع الحجاج لتأدية حجهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، منوهًا بالخدمات المقدَّمة من جميع العاملين في الحج، خاصة التي قدموها للحجاج البريطانيين، ولحجاج بيت الله الحرام عامة؛ ما أدى إلى نجاح موسم حج عام ١٤٤٠هـ.

وقال القنصل العام البريطاني: إن المملكة العربية السعودية تستضيف سنويًّا أكثر من 25 ألف مسلم بريطاني لأداء الحج، وأكثر من 100 ألف معتمر. مشيدًا بالتطور الملحوظ في المشاريع والخدمات التي ستسهم من استيعاب أعداد كبيرة من الزوار والمعتمرين. مشيرًا إلى أن حكومة بلاده ستواصل دعم وتطوير الشراكات التجارية بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
12:44 AM

القنصلية البريطانية تكرِّم الجهات المساهمة في خدمة الحجاج بالمدينة المنورة

أشادت بالتطور الملحوظ في المشاريع التي تستوعب المزيد من الزوَّار والمعتمرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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كرَّمت القنصلية البريطانية بجدة اليوم عددًا من الجهات الحكومية والخاصة التي أسهمت في خدمة الحجاج البريطانيين بموسم حج عام ١٤٤٠هـ، بحضور القنصل العام البريطاني بجدة سيف أشر، وعدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة، وذلك بفندق دار الإيمان إنتركونتيننتال بالمدينة المنورة.

وشهد الحفل تكريم فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة والمؤسسة الأهلية للأدلاء ومستشفى الملك فهد والخطوط السعودية وفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمنطقة.

وقدم القنصل العام البريطاني بجدة شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على العناية والاهتمام بجميع الحجاج لتأدية حجهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، منوهًا بالخدمات المقدَّمة من جميع العاملين في الحج، خاصة التي قدموها للحجاج البريطانيين، ولحجاج بيت الله الحرام عامة؛ ما أدى إلى نجاح موسم حج عام ١٤٤٠هـ.

وقال القنصل العام البريطاني: إن المملكة العربية السعودية تستضيف سنويًّا أكثر من 25 ألف مسلم بريطاني لأداء الحج، وأكثر من 100 ألف معتمر. مشيدًا بالتطور الملحوظ في المشاريع والخدمات التي ستسهم من استيعاب أعداد كبيرة من الزوار والمعتمرين. مشيرًا إلى أن حكومة بلاده ستواصل دعم وتطوير الشراكات التجارية بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

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