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أمير عسير يتابع مشروع إنشاء مدرسة قيادة السيارات للسيدات بالمنطقة

تبدأ أعمال البناء خلال 10 أيام.. وتنفَّذ على مساحة 70 ألف متر مربع

يتابع الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، يوميًّا مستجدات مشروع إنشاء مدرسة قيادة السيارات للسيدات بمنطقة عسير، التي سبق أن تم إعلان إنشائها في وقت سابق.

وفي التفاصيل، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة، الدكتور أسامة الحيزان، أنه تم البدء في أعمال التسوية والتفجير في الأرض التي سيقام عليها مبنى المدرسة على طريق الملك فهد بأبها. ويبدأ مقاول المشروع في أعمال البناء خلال الأيام العشرة المقبلة. وسيكون العمل على فترتَي عمل يوميًّا لضمان سرعة إنجاز المشروع.

وأشار الدكتور الحيزان إلى أن مدرسة "تطوير" لتعليم قيادة السيارات التي يجري تنفيذها في عسير على مساحة 70 ألف متر مربع ستكون واحدة من كبرى مدارس تعليم قيادة المركبات في السعودية، وتحتوي على تصميم ميدان تدريبي، يشمل جميع المهارات والتمارين المعتمدة من إدارة المرور، والمطبَّقة في جميع مدارس "تطوير".

وأشار إلى أنه تم تصميم ميدان التدريب بالتعاون مع شركة نمساوية، تعد إحدى كبرى الشركات الهندسية المتخصصة في العالم لتصميم وهندسة ميادين التدريب للمركبات. كما تم تصميم مبنى المدرسة بواجهات عصرية متماشية مع بيئة منطقة عسير.

وقدم "الحيزان" شكره لأمير عسير، وبيّن أنه كان يتواصل معهم، ومع المدير العام للإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، بشكل يومي، وسهَّل العديد من العوائق، وذلل الكثير من الصعاب التي واجهتهم؛ وهو ما سيكون دافعًا لإنجاز المشروع حسب الجدول الزمني المحدد -بإذن الله-.

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أمير عسير يتابع مشروع إنشاء مدرسة قيادة السيارات للسيدات بالمنطقة
سبق

يتابع الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، يوميًّا مستجدات مشروع إنشاء مدرسة قيادة السيارات للسيدات بمنطقة عسير، التي سبق أن تم إعلان إنشائها في وقت سابق.

وفي التفاصيل، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة، الدكتور أسامة الحيزان، أنه تم البدء في أعمال التسوية والتفجير في الأرض التي سيقام عليها مبنى المدرسة على طريق الملك فهد بأبها. ويبدأ مقاول المشروع في أعمال البناء خلال الأيام العشرة المقبلة. وسيكون العمل على فترتَي عمل يوميًّا لضمان سرعة إنجاز المشروع.

وأشار الدكتور الحيزان إلى أن مدرسة "تطوير" لتعليم قيادة السيارات التي يجري تنفيذها في عسير على مساحة 70 ألف متر مربع ستكون واحدة من كبرى مدارس تعليم قيادة المركبات في السعودية، وتحتوي على تصميم ميدان تدريبي، يشمل جميع المهارات والتمارين المعتمدة من إدارة المرور، والمطبَّقة في جميع مدارس "تطوير".

وأشار إلى أنه تم تصميم ميدان التدريب بالتعاون مع شركة نمساوية، تعد إحدى كبرى الشركات الهندسية المتخصصة في العالم لتصميم وهندسة ميادين التدريب للمركبات. كما تم تصميم مبنى المدرسة بواجهات عصرية متماشية مع بيئة منطقة عسير.

وقدم "الحيزان" شكره لأمير عسير، وبيّن أنه كان يتواصل معهم، ومع المدير العام للإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، بشكل يومي، وسهَّل العديد من العوائق، وذلل الكثير من الصعاب التي واجهتهم؛ وهو ما سيكون دافعًا لإنجاز المشروع حسب الجدول الزمني المحدد -بإذن الله-.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
11:36 PM

أمير عسير يتابع مشروع إنشاء مدرسة قيادة السيارات للسيدات بالمنطقة

تبدأ أعمال البناء خلال 10 أيام.. وتنفَّذ على مساحة 70 ألف متر مربع

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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يتابع الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، يوميًّا مستجدات مشروع إنشاء مدرسة قيادة السيارات للسيدات بمنطقة عسير، التي سبق أن تم إعلان إنشائها في وقت سابق.

وفي التفاصيل، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة، الدكتور أسامة الحيزان، أنه تم البدء في أعمال التسوية والتفجير في الأرض التي سيقام عليها مبنى المدرسة على طريق الملك فهد بأبها. ويبدأ مقاول المشروع في أعمال البناء خلال الأيام العشرة المقبلة. وسيكون العمل على فترتَي عمل يوميًّا لضمان سرعة إنجاز المشروع.

وأشار الدكتور الحيزان إلى أن مدرسة "تطوير" لتعليم قيادة السيارات التي يجري تنفيذها في عسير على مساحة 70 ألف متر مربع ستكون واحدة من كبرى مدارس تعليم قيادة المركبات في السعودية، وتحتوي على تصميم ميدان تدريبي، يشمل جميع المهارات والتمارين المعتمدة من إدارة المرور، والمطبَّقة في جميع مدارس "تطوير".

وأشار إلى أنه تم تصميم ميدان التدريب بالتعاون مع شركة نمساوية، تعد إحدى كبرى الشركات الهندسية المتخصصة في العالم لتصميم وهندسة ميادين التدريب للمركبات. كما تم تصميم مبنى المدرسة بواجهات عصرية متماشية مع بيئة منطقة عسير.

وقدم "الحيزان" شكره لأمير عسير، وبيّن أنه كان يتواصل معهم، ومع المدير العام للإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، بشكل يومي، وسهَّل العديد من العوائق، وذلل الكثير من الصعاب التي واجهتهم؛ وهو ما سيكون دافعًا لإنجاز المشروع حسب الجدول الزمني المحدد -بإذن الله-.

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