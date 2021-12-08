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سعود عبدالحميد هلالياً حتى 2025

قادماً من نادي الاتحاد

أعلن نادي الهلال اليوم الأربعاء تعاقده مع مدافع فريق اتحاد جدة سعود عبدالحميد حتى 2025، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

يشار أن عقد الظهير الأيمن سعود عبدالحميد ينتهي مع الاتحاد في يناير المقبل 2022.

وكان أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد قد قال في تصريحات إعلامية خلال الأيام القليلة الماضية عبر برنامج “أكشن مع وليد” إن نادي الاتحاد يرفض مزايدات وكيل سعود عبدالحميد وإنه لن يتم التجديد معه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سعود عبدالحميد هلالياً حتى 2025
سبق

أعلن نادي الهلال اليوم الأربعاء تعاقده مع مدافع فريق اتحاد جدة سعود عبدالحميد حتى 2025، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

يشار أن عقد الظهير الأيمن سعود عبدالحميد ينتهي مع الاتحاد في يناير المقبل 2022.

وكان أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد قد قال في تصريحات إعلامية خلال الأيام القليلة الماضية عبر برنامج “أكشن مع وليد” إن نادي الاتحاد يرفض مزايدات وكيل سعود عبدالحميد وإنه لن يتم التجديد معه.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
08:18 PM

سعود عبدالحميد هلالياً حتى 2025

قادماً من نادي الاتحاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,433

أعلن نادي الهلال اليوم الأربعاء تعاقده مع مدافع فريق اتحاد جدة سعود عبدالحميد حتى 2025، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

يشار أن عقد الظهير الأيمن سعود عبدالحميد ينتهي مع الاتحاد في يناير المقبل 2022.

وكان أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد قد قال في تصريحات إعلامية خلال الأيام القليلة الماضية عبر برنامج “أكشن مع وليد” إن نادي الاتحاد يرفض مزايدات وكيل سعود عبدالحميد وإنه لن يتم التجديد معه.

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