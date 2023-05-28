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"الزكاة والدخل" تدعو المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية مايو الجاري

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر أبريل 2019م، قبل نهاية شهر مايو الجاري، عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر أبريل من هذا العام قبل نهاية شهر مايو الجاري.

كما أكّدت الهيئة أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5 % ولا تزيد على 25 % من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5 % من قيمة الضريبة غير المسدّدة عن كل شهر أو جزءٍ منه لم تسدّد عنه الضريبة.

وأوضحت الهيئة أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ.

ويحق للمنشأة في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل، المنشآت كافة، إلى زيارة الموقع الرسمي للضريبة VAT.GOV.SA الذي يوفر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية، داعيةً في الوقت نفسه المنشآت التي لديها استفسارات عن الضريبة، إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي Gazt_ksa@، أو البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa.

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"الزكاة والدخل" تدعو المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية مايو الجاري
سبق

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر أبريل 2019م، قبل نهاية شهر مايو الجاري، عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر أبريل من هذا العام قبل نهاية شهر مايو الجاري.

كما أكّدت الهيئة أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5 % ولا تزيد على 25 % من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5 % من قيمة الضريبة غير المسدّدة عن كل شهر أو جزءٍ منه لم تسدّد عنه الضريبة.

وأوضحت الهيئة أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ.

ويحق للمنشأة في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل، المنشآت كافة، إلى زيارة الموقع الرسمي للضريبة VAT.GOV.SA الذي يوفر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية، داعيةً في الوقت نفسه المنشآت التي لديها استفسارات عن الضريبة، إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي Gazt_ksa@، أو البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
01:18 PM

"الزكاة والدخل" تدعو المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية مايو الجاري

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر أبريل 2019م، قبل نهاية شهر مايو الجاري، عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر أبريل من هذا العام قبل نهاية شهر مايو الجاري.

كما أكّدت الهيئة أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5 % ولا تزيد على 25 % من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5 % من قيمة الضريبة غير المسدّدة عن كل شهر أو جزءٍ منه لم تسدّد عنه الضريبة.

وأوضحت الهيئة أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ.

ويحق للمنشأة في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل، المنشآت كافة، إلى زيارة الموقع الرسمي للضريبة VAT.GOV.SA الذي يوفر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية، داعيةً في الوقت نفسه المنشآت التي لديها استفسارات عن الضريبة، إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي Gazt_ksa@، أو البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa.

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