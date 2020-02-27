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جراحة الـ10 ساعات.. تنجح بترميم عظام وجه مصابة تعرض لحادث

عملية نوعية أجراها فريق طبي متخصص.. تم إعادة العظم لوضعه الطبيعي

نجح فريق طبي متخصص في جراحة الوجه والفكين، في إجراء عملية تثبيت وترميم عظام الوجه لمريضة في عملية استمرت أكثر من عشر ساعات.

وتمثلت العملية في إعادة ترميم عظام وأنسجة الوجه والفكين لمواطنة تَعَرّضت لإصابة؛ إثر حادث مروري نتج عنه كسور متفتتة في عظام الوجه والأنف والجيب الأنفي في عظام الجبهة، وجروح عميقة في الوجه والأنف، وتم إعادة العظم لوضعه وتأهليه وأنسجة الوجه الناعمة لوضعها الطبيعي، بفضل الله.

أجرى العملية فريق طبي مكون من الدكتور محمود طلعت، والدكتور محمد الألمعي، والدكتور محمد الحضيري، والدكتور محمد الدارقي، والدكتور ظافر القحطاني، والدكتور سعد مرعي.

فريق طبي جراحة الوجه والفكين عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جراحة الـ10 ساعات.. تنجح بترميم عظام وجه مصابة تعرض لحادث
سبق

نجح فريق طبي متخصص في جراحة الوجه والفكين، في إجراء عملية تثبيت وترميم عظام الوجه لمريضة في عملية استمرت أكثر من عشر ساعات.

وتمثلت العملية في إعادة ترميم عظام وأنسجة الوجه والفكين لمواطنة تَعَرّضت لإصابة؛ إثر حادث مروري نتج عنه كسور متفتتة في عظام الوجه والأنف والجيب الأنفي في عظام الجبهة، وجروح عميقة في الوجه والأنف، وتم إعادة العظم لوضعه وتأهليه وأنسجة الوجه الناعمة لوضعها الطبيعي، بفضل الله.

أجرى العملية فريق طبي مكون من الدكتور محمود طلعت، والدكتور محمد الألمعي، والدكتور محمد الحضيري، والدكتور محمد الدارقي، والدكتور ظافر القحطاني، والدكتور سعد مرعي.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
12:56 PM

جراحة الـ10 ساعات.. تنجح بترميم عظام وجه مصابة تعرض لحادث

عملية نوعية أجراها فريق طبي متخصص.. تم إعادة العظم لوضعه الطبيعي

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
2
1,359

نجح فريق طبي متخصص في جراحة الوجه والفكين، في إجراء عملية تثبيت وترميم عظام الوجه لمريضة في عملية استمرت أكثر من عشر ساعات.

وتمثلت العملية في إعادة ترميم عظام وأنسجة الوجه والفكين لمواطنة تَعَرّضت لإصابة؛ إثر حادث مروري نتج عنه كسور متفتتة في عظام الوجه والأنف والجيب الأنفي في عظام الجبهة، وجروح عميقة في الوجه والأنف، وتم إعادة العظم لوضعه وتأهليه وأنسجة الوجه الناعمة لوضعها الطبيعي، بفضل الله.

أجرى العملية فريق طبي مكون من الدكتور محمود طلعت، والدكتور محمد الألمعي، والدكتور محمد الحضيري، والدكتور محمد الدارقي، والدكتور ظافر القحطاني، والدكتور سعد مرعي.

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