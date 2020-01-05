هذه المدن الـ 7 سجلت أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم
بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لهيئة الأرصاد
أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن هناك 7 مدن بالمملكة سجّلت أدنى درجات الحرارة، اليوم الأحد، بـ 4 درجات مئوية.
ولفتت الهيئة في تغريدة لها على حسابها بـ "تويتر"، إلى أن كلاً من: طريف وعرعر وتبوك والقريات وسكاكا ورفحاء وحائل سجلت اليوم 4 درجات مئوية، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة.
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الأرصاد
هذه المدن الـ 7 سجلت أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-01-05
أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن هناك 7 مدن بالمملكة سجّلت أدنى درجات الحرارة، اليوم الأحد، بـ 4 درجات مئوية.
ولفتت الهيئة في تغريدة لها على حسابها بـ "تويتر"، إلى أن كلاً من: طريف وعرعر وتبوك والقريات وسكاكا ورفحاء وحائل سجلت اليوم 4 درجات مئوية، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة.
05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
12:21 PM
هذه المدن الـ 7 سجلت أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم
بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لهيئة الأرصاد
أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن هناك 7 مدن بالمملكة سجّلت أدنى درجات الحرارة، اليوم الأحد، بـ 4 درجات مئوية.
ولفتت الهيئة في تغريدة لها على حسابها بـ "تويتر"، إلى أن كلاً من: طريف وعرعر وتبوك والقريات وسكاكا ورفحاء وحائل سجلت اليوم 4 درجات مئوية، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة.