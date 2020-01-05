النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هذه المدن الـ 7 سجلت أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم

بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لهيئة الأرصاد

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن هناك 7 مدن بالمملكة سجّلت أدنى درجات الحرارة، اليوم الأحد، بـ 4 درجات مئوية.

ولفتت الهيئة في تغريدة لها على حسابها بـ "تويتر"، إلى أن كلاً من: طريف وعرعر وتبوك والقريات وسكاكا ورفحاء وحائل سجلت اليوم 4 درجات مئوية، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هذه المدن الـ 7 سجلت أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم
سبق

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن هناك 7 مدن بالمملكة سجّلت أدنى درجات الحرارة، اليوم الأحد، بـ 4 درجات مئوية.

ولفتت الهيئة في تغريدة لها على حسابها بـ "تويتر"، إلى أن كلاً من: طريف وعرعر وتبوك والقريات وسكاكا ورفحاء وحائل سجلت اليوم 4 درجات مئوية، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
12:21 PM

هذه المدن الـ 7 سجلت أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم

بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لهيئة الأرصاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
9,445

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن هناك 7 مدن بالمملكة سجّلت أدنى درجات الحرارة، اليوم الأحد، بـ 4 درجات مئوية.

ولفتت الهيئة في تغريدة لها على حسابها بـ "تويتر"، إلى أن كلاً من: طريف وعرعر وتبوك والقريات وسكاكا ورفحاء وحائل سجلت اليوم 4 درجات مئوية، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,363
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,730
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,133
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,688

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة