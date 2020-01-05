هذه المدن الـ 7 سجلت أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم

بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لهيئة الأرصاد

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن هناك 7 مدن بالمملكة سجّلت أدنى درجات الحرارة، اليوم الأحد، بـ 4 درجات مئوية.

ولفتت الهيئة في تغريدة لها على حسابها بـ "تويتر"، إلى أن كلاً من: طريف وعرعر وتبوك والقريات وسكاكا ورفحاء وحائل سجلت اليوم 4 درجات مئوية، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة.