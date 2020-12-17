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"الاتحاد الهندي" يحقق في تعليقات عنصرية أطلقها "حكم سعودي"

أعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم الثلاثاء أنه فتح تحقيقًا في مزاعم عن تعليقات عنصرية من تركي الخضير الحكم السعودي بشأن الجابوني سيرج كيفن مهاجم فريق مومباي سيتي، ووفقًا لبيان الاتحاد الهندي زعم مومباي أن الخضير أدلى بتعليقات عن كيفن، الذي خاض ثماني مباريات مع الجابون، خلال مواجهة بالدوري الهندي الممتاز أمام بنجالورو الأحد.

وقال الاتحاد: "لا يتسامح الاتحاد الهندي لكرة القدم مع أي أحداث عنصرية وتم إرسال الشكوى إلى لجنة الانضباط للتحقيق في الأمر واتخاذ القرار المناسب في حال الإدانة"، بينما رفض الناديان التعليق.

ويحتل مومباي المركز السادس في الدوري المكون من عشرة فرق، وسجل هدف الفوز 3-2 خارج أرضه في الوقت بدل الضائع يوم الأحد.

الاتحاد الهندي لكرة القدم تركي الخضير

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الاتحاد الهندي" يحقق في تعليقات عنصرية أطلقها "حكم سعودي"
سبق

أعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم الثلاثاء أنه فتح تحقيقًا في مزاعم عن تعليقات عنصرية من تركي الخضير الحكم السعودي بشأن الجابوني سيرج كيفن مهاجم فريق مومباي سيتي، ووفقًا لبيان الاتحاد الهندي زعم مومباي أن الخضير أدلى بتعليقات عن كيفن، الذي خاض ثماني مباريات مع الجابون، خلال مواجهة بالدوري الهندي الممتاز أمام بنجالورو الأحد.

وقال الاتحاد: "لا يتسامح الاتحاد الهندي لكرة القدم مع أي أحداث عنصرية وتم إرسال الشكوى إلى لجنة الانضباط للتحقيق في الأمر واتخاذ القرار المناسب في حال الإدانة"، بينما رفض الناديان التعليق.

ويحتل مومباي المركز السادس في الدوري المكون من عشرة فرق، وسجل هدف الفوز 3-2 خارج أرضه في الوقت بدل الضائع يوم الأحد.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
05:09 PM

"الاتحاد الهندي" يحقق في تعليقات عنصرية أطلقها "حكم سعودي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم الثلاثاء أنه فتح تحقيقًا في مزاعم عن تعليقات عنصرية من تركي الخضير الحكم السعودي بشأن الجابوني سيرج كيفن مهاجم فريق مومباي سيتي، ووفقًا لبيان الاتحاد الهندي زعم مومباي أن الخضير أدلى بتعليقات عن كيفن، الذي خاض ثماني مباريات مع الجابون، خلال مواجهة بالدوري الهندي الممتاز أمام بنجالورو الأحد.

وقال الاتحاد: "لا يتسامح الاتحاد الهندي لكرة القدم مع أي أحداث عنصرية وتم إرسال الشكوى إلى لجنة الانضباط للتحقيق في الأمر واتخاذ القرار المناسب في حال الإدانة"، بينما رفض الناديان التعليق.

ويحتل مومباي المركز السادس في الدوري المكون من عشرة فرق، وسجل هدف الفوز 3-2 خارج أرضه في الوقت بدل الضائع يوم الأحد.

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