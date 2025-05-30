المدينة .. فكّ احتجاز عائلة احتجزهم حريق في شقة سكنية

نقل ٤ منهم للمستشفى لتعرُّضهم لاختناق وحالتهم مستقرّة

تمكّن رجال الدفاع المدني بالمدينة المنورة من فك احتجاز عائلة مكونة من ٨ أشخاص إثر حريق اندلع في شقة سكنية بحي المستراح.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني المدينة المنورة حريقًا اندلع في شقة سكنية بحي المستراح نتج عنه احتجاز عائلة مكونة من ٨ أشخاص تم إخراجهم، ونقل ٤ من أفراد العائلة للمستشفى لتعرضهم لاختناق، وحالتهم مستقرة ولله الحمد.