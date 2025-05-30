المدينة .. فكّ احتجاز عائلة احتجزهم حريق في شقة سكنية
نقل ٤ منهم للمستشفى لتعرُّضهم لاختناق وحالتهم مستقرّة
تمكّن رجال الدفاع المدني بالمدينة المنورة من فك احتجاز عائلة مكونة من ٨ أشخاص إثر حريق اندلع في شقة سكنية بحي المستراح.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني المدينة المنورة حريقًا اندلع في شقة سكنية بحي المستراح نتج عنه احتجاز عائلة مكونة من ٨ أشخاص تم إخراجهم، ونقل ٤ من أفراد العائلة للمستشفى لتعرضهم لاختناق، وحالتهم مستقرة ولله الحمد.
المدينة .. فكّ احتجاز عائلة احتجزهم حريق في شقة سكنية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-05-30
تمكّن رجال الدفاع المدني بالمدينة المنورة من فك احتجاز عائلة مكونة من ٨ أشخاص إثر حريق اندلع في شقة سكنية بحي المستراح.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني المدينة المنورة حريقًا اندلع في شقة سكنية بحي المستراح نتج عنه احتجاز عائلة مكونة من ٨ أشخاص تم إخراجهم، ونقل ٤ من أفراد العائلة للمستشفى لتعرضهم لاختناق، وحالتهم مستقرة ولله الحمد.
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
06:39 PM
المدينة .. فكّ احتجاز عائلة احتجزهم حريق في شقة سكنية
نقل ٤ منهم للمستشفى لتعرُّضهم لاختناق وحالتهم مستقرّة
تمكّن رجال الدفاع المدني بالمدينة المنورة من فك احتجاز عائلة مكونة من ٨ أشخاص إثر حريق اندلع في شقة سكنية بحي المستراح.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني المدينة المنورة حريقًا اندلع في شقة سكنية بحي المستراح نتج عنه احتجاز عائلة مكونة من ٨ أشخاص تم إخراجهم، ونقل ٤ من أفراد العائلة للمستشفى لتعرضهم لاختناق، وحالتهم مستقرة ولله الحمد.