"القهوة الافتراضية".. مختص يرصد "تحديات العمل عن بُعد" مقترحاً حلولاً وينصح

قال: تجربة جديدة للكثير في ظل الجائحة وفيها يواجه البعض صعوبات الوقت والأطفال

رصد المختص في التقنية والتحول الرقمي وإدارة وتنفيذ الإستراتيجيات الدكتور عبدالله الفيفي؛ أبرز التحديات في العمل عن بُعد بسبب جائحة كورونا، مقترحاً في هذا الصدد بعض الحلول للتغلب عليها، مشيراً إلى أن العمل عن بُعد، يعد تجربة جديدة للكثير منا، وبلا شك أن البعض قد يواجه بعد التحديات.

وفي التفاصيل، نصح "الفيفي"؛ مَن يواجهون صعوبة في تنظيم الوقت والاستجابة للحالات العاجلة والعمل لفترات طويلة، بتنظيم الأعمال اليومية والتخطيط المسبق وترتيب الأولويات بشكل دقيق.

ودعا مَن يعانون صعوبة الحصول على الجو المناسب داخل المنزل ولا سيما مع وجود العائلة والأطفال، إلى تخصيص مكان محدد في المنزل ليكون مكتباً دائماً بعيداً عن الضوضاء قدر المستطاع، وإشغال الأطفال بأنشطة محددة بشكل مستمر، وتحديد أوقات للراحة لمجالسة العائلة والأطفال، وعدم الانغماس في العمل المتواصل لفترات طويلة.

واقترح للتغلب على الشعور بالعزلة وفقد العمل ضمن الفريق، التواصل مع الآخرين بشكلٍ مستمر وتحديد اجتماعات يومية لمتابعة الأعمال وإنجازها بشكلٍ تشاركي، وقيام القائد باطلاع الفريق على المستجدات كافة ليشعر أعضاء الفريق بأهميتهم، مقترحاً تفعيل "استراحات القهوة الافتراضية" لتبادل المعلومات والأفكار التطويرية بين أعضاء الفريق.

وبخصوص عدم وضوح بعض المهام وعدم الحصول على التوجيهات المناسبة، فقد أكّد "الفيفي"؛ ضرورة أن يقوم القائد بتوجيه الفرق يشكل مستمر وإمدادهم بالطاقة الايجابية اللازمة وتوضيح المهام بشكل أكثر تفصيلاً، مشيراً إلى أن تقسيم الموظفين إلى فرق عمل سيكون أكثر فعالية مع ضرورة وضوح وتوثيق الإجراءات التي يتبعونها في انجاز أعمالهم.

وفيما يتعلق بالتحديات التقنية التي تتعلق بكفاءة الأجهزة والاتصالات والأنظمة الالكترونية أو ما يتعلق بأمن المعلومات، فقد أوصى "الفيفي"؛ باستخدام التقنيات المعتمدة من المنشأة التي يعمل بها الموظف، مبيناً أنه "يجب المقارنة واستخدام الأفضل في حال وجود خيارات متعددة من تلك التقنيات".

وأضاف: "للمحافظة على جودة الاتصال يجب التأكّد من سرعة الإنترنت، والوصول للشبكة من خلال الكابل قدر المستطاع، وعدم إشغال الشبكة المنزلية باستخدامات متعددة داخل المنزل ولا سيما وقت الاجتماعات التي تتطلب اتصالاً عالي السرعة".

كما دعا إلى ضمان الحماية إلى ضرورة استخدام تقنيات الحماية والتشفير التي توفرها المنشأة والمحافظة على تحديثها بشكلٍ مستمر، ومشاركة الوثائق المهمة من خلال القنوات الآمنة التي توفرها المنشأة، وأكد على الجهة المختصة بتقنية المعلومات، تكثيف التوعية بأمن المعلومات والتواصل بشكل مستمر مع المستفيدين لتزويدهم بأي دعم قد يحتاجون إليه.

وأوصى "الفيفي"؛ باللجوء إلى الله والتضرع إليه، أن يزيل هذه الجائحة للتخفيف من الضغوط النفسية بسبب الروتين اليومي وجراء التفكير السلبي في الفيروس وعواقبه، مع ضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة.

كما نصح بعدم الإكثار من متابعة أخبار الفيروس ولاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تكثر الشائعات، داعياً إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وكذلك ابتكار عادات ايجابية كممارسة الرياضة وتمارين إزالة الضغوط النفسية والتوتر والاهتمام بالقراءة وتطوير الذات وغيرها.