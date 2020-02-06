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خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

تضمنت التأكيد على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تتضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع جمهورية مصر العربية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبدالعزيز قطان.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تتضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع جمهورية مصر العربية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبدالعزيز قطان.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
03:01 PM

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

تضمنت التأكيد على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تتضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع جمهورية مصر العربية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبدالعزيز قطان.

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