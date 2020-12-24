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"المظالم" يصدر قرارًا بتكوين لجنة لقياس التحول الرقمي لأعمال الديوان

تقوم بجمع تقارير التحول الرقمي الحكومي وتحليلها والتوصية حيالها

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا بتكوين لجنة لقياس التحول الرقمي بديوان المظالم، وذلك بناءً على توصية اللجنة الإشرافية العليا لإستراتيجية ديوان المظالم والمبادرات المدرجة ضمن هدف التحول الرقمي لأعمال الديوان.


وتتولى اللجنة وبموجب القرار عددًا من المهام أبرزها إدارة ملف مشاركات ديوان المظالم في قياس التحول الرقمي، والمشاركة في الجوائز المحلية والدولية، وإعداد متطلباتها بشكل دقيق ومتابعة متطلبات ذلك مع الإدارات المختصة.

وتقوم اللجنة بجمع تقارير التحول الرقمي الحكومي وتحليلها والتوصية حيالها بهدف تطوير عملية المشاركة في تقارير التحول الرقمي، ورفع تقرير ربع سنوي عن أعمالها وإنجازاتها.

يذكر بأن الديوان حرص على مواكبة المستجدات القضائية من خلال تشكيل اللجان، التي تسهم في تحقيق مستهدفات خطة ديوان المظالم الإستراتيجية نحو التكامل الرقمي لخدماته وأعماله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المظالم" يصدر قرارًا بتكوين لجنة لقياس التحول الرقمي لأعمال الديوان
سبق

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا بتكوين لجنة لقياس التحول الرقمي بديوان المظالم، وذلك بناءً على توصية اللجنة الإشرافية العليا لإستراتيجية ديوان المظالم والمبادرات المدرجة ضمن هدف التحول الرقمي لأعمال الديوان.


وتتولى اللجنة وبموجب القرار عددًا من المهام أبرزها إدارة ملف مشاركات ديوان المظالم في قياس التحول الرقمي، والمشاركة في الجوائز المحلية والدولية، وإعداد متطلباتها بشكل دقيق ومتابعة متطلبات ذلك مع الإدارات المختصة.

وتقوم اللجنة بجمع تقارير التحول الرقمي الحكومي وتحليلها والتوصية حيالها بهدف تطوير عملية المشاركة في تقارير التحول الرقمي، ورفع تقرير ربع سنوي عن أعمالها وإنجازاتها.

يذكر بأن الديوان حرص على مواكبة المستجدات القضائية من خلال تشكيل اللجان، التي تسهم في تحقيق مستهدفات خطة ديوان المظالم الإستراتيجية نحو التكامل الرقمي لخدماته وأعماله.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
07:38 PM
اخر تعديل
24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
09:19 PM

"المظالم" يصدر قرارًا بتكوين لجنة لقياس التحول الرقمي لأعمال الديوان

تقوم بجمع تقارير التحول الرقمي الحكومي وتحليلها والتوصية حيالها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا بتكوين لجنة لقياس التحول الرقمي بديوان المظالم، وذلك بناءً على توصية اللجنة الإشرافية العليا لإستراتيجية ديوان المظالم والمبادرات المدرجة ضمن هدف التحول الرقمي لأعمال الديوان.


وتتولى اللجنة وبموجب القرار عددًا من المهام أبرزها إدارة ملف مشاركات ديوان المظالم في قياس التحول الرقمي، والمشاركة في الجوائز المحلية والدولية، وإعداد متطلباتها بشكل دقيق ومتابعة متطلبات ذلك مع الإدارات المختصة.

وتقوم اللجنة بجمع تقارير التحول الرقمي الحكومي وتحليلها والتوصية حيالها بهدف تطوير عملية المشاركة في تقارير التحول الرقمي، ورفع تقرير ربع سنوي عن أعمالها وإنجازاتها.

يذكر بأن الديوان حرص على مواكبة المستجدات القضائية من خلال تشكيل اللجان، التي تسهم في تحقيق مستهدفات خطة ديوان المظالم الإستراتيجية نحو التكامل الرقمي لخدماته وأعماله.

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