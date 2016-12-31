أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تأجيل إقامة فعالية "تحدي طويق للدرونز" لتقام في الفترة بين 18 فبراير 2021 م إلى 27 فبراير 2021 م. وأوضح "الاتحاد" أن ذلك جاء بناء على ما تقرر من اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وضمان سلامتهم، وتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول. وأكد "اتحاد الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز" على الاستمرار بعمل إجراءات الفرز والقبول بالفعالية الاختيار المشاركين، داعياً الجميع -حتى ذلك الحين- إلى الالتزام بتطبيق جميع الاحترازات التي أعلنت عنها حكومتنا الرشيدة.

تأجيل "تحدي طويق للدرونز" لمنتصف فبراير بسبب "الإجراءات الاحترازية" فهد الغبيوي سبق 2020-12-31 أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تأجيل إقامة فعالية "تحدي طويق للدرونز" لتقام في الفترة بين 18 فبراير 2021 م إلى 27 فبراير 2021 م.



وأوضح "الاتحاد" أن ذلك جاء بناء على ما تقرر من اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وضمان سلامتهم، وتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول.



وأكد "اتحاد الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز" على الاستمرار بعمل إجراءات الفرز والقبول بالفعالية الاختيار المشاركين، داعياً الجميع -حتى ذلك الحين- إلى الالتزام بتطبيق جميع الاحترازات التي أعلنت عنها حكومتنا الرشيدة.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442 09:49 PM

تأجيل "تحدي طويق للدرونز" لمنتصف فبراير بسبب "الإجراءات الاحترازية" بعد انتشار فيروس كورونا المتحور في عدد من الدول





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أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تأجيل إقامة فعالية "تحدي طويق للدرونز" لتقام في الفترة بين 18 فبراير 2021 م إلى 27 فبراير 2021 م.



وأوضح "الاتحاد" أن ذلك جاء بناء على ما تقرر من اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وضمان سلامتهم، وتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول.



وأكد "اتحاد الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز" على الاستمرار بعمل إجراءات الفرز والقبول بالفعالية الاختيار المشاركين، داعياً الجميع -حتى ذلك الحين- إلى الالتزام بتطبيق جميع الاحترازات التي أعلنت عنها حكومتنا الرشيدة.