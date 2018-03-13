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المغرب يعلّق الرحلات الجوية والنقل البحري من وإلى فرنسا

ألمانيا تسجل سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

قررت المملكة المغربية اليوم، تعليق جميع الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين، من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت وكالة الأنباء المغربية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى مشاورات في هذا الصدد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في أعقاب المشاورات التي جرت بين السلطات الحكومية المختصة في البلدين، التي ستواصل التنسيق فيما بينها طوال فترة هذه الأزمة الصحية العالمية.

من جهة ثانية، سجلت ألمانيا اليوم سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد .

وأعلنت وزارة الصحة المحلية في ولاية بادن فورتمبرج اليوم أن حالة الوفاة الجديدة لرجل يبلغ من العمر 80 عامًا.

يذكر أن أعمار حالات الوفاة بالفيروس في ألمانيا تتراوح بين 67 عامًا و89 عامًا.

المغرب تعليق الرحلات الجوية والنقل البحري من وإلى فرنسا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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المغرب يعلّق الرحلات الجوية والنقل البحري من وإلى فرنسا
سبق

قررت المملكة المغربية اليوم، تعليق جميع الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين، من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت وكالة الأنباء المغربية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى مشاورات في هذا الصدد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في أعقاب المشاورات التي جرت بين السلطات الحكومية المختصة في البلدين، التي ستواصل التنسيق فيما بينها طوال فترة هذه الأزمة الصحية العالمية.

من جهة ثانية، سجلت ألمانيا اليوم سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد .

وأعلنت وزارة الصحة المحلية في ولاية بادن فورتمبرج اليوم أن حالة الوفاة الجديدة لرجل يبلغ من العمر 80 عامًا.

يذكر أن أعمار حالات الوفاة بالفيروس في ألمانيا تتراوح بين 67 عامًا و89 عامًا.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
06:27 PM

المغرب يعلّق الرحلات الجوية والنقل البحري من وإلى فرنسا

ألمانيا تسجل سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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قررت المملكة المغربية اليوم، تعليق جميع الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين، من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت وكالة الأنباء المغربية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى مشاورات في هذا الصدد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في أعقاب المشاورات التي جرت بين السلطات الحكومية المختصة في البلدين، التي ستواصل التنسيق فيما بينها طوال فترة هذه الأزمة الصحية العالمية.

من جهة ثانية، سجلت ألمانيا اليوم سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد .

وأعلنت وزارة الصحة المحلية في ولاية بادن فورتمبرج اليوم أن حالة الوفاة الجديدة لرجل يبلغ من العمر 80 عامًا.

يذكر أن أعمار حالات الوفاة بالفيروس في ألمانيا تتراوح بين 67 عامًا و89 عامًا.

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